دہلی میں 26جنوری کی تیاریوں کے سبب سرینگر ایئرپورٹ پر تین پروازیں منسوخ
دہلی ایئرپورٹ پر 26جنوری کی پریڈ تک روزانہ صبح قریب دس بجے سے دوپہر پونے ایک بجے تک فضائی حدود میں عارضی پابندی رہے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 19, 2026 at 2:23 PM IST
سرینگر: دہلی میں یوم جمہوریہ کی تقریبات کی تیاریوں اور سیکیورٹی انتظامات کی وجہ سے دہلی ایئرپورٹ کے فضائی حدود میں عارضی بندش کے سبب سرینگر بین الاقوامی ہوائی اڈے سے دہلی آنے اور جانے والی تین پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ سرینگر ایئرپورٹ حکام نے تصدیق کی کہ ’’یہ پروازیں 19 جنوری 2026 کو منسوخ کی گئیں۔‘‘
سرینگر ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر، جاوید انجم، نے بتایا کہ دہلی کے لیے جاری نوٹس ٹو ایئر مین (NOTAM) کے سبب صرف تین پروازیں ہی متاثر ہوئیں، جبکہ دیگر تمام پروازیں مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں۔
منسوخ ہونے والی پروازوں میں انڈیگو، ایئر انڈیا اور آکاسا ایئر کی ایک ایک پرواز شامل ہے، جو پیر کو بالترتیب صبح 8:10 بجے، دوپہر 1:50 بجے اور 2:10 بجے دہلی سے سرینگر پہنچنے اور واپس جانے والی تھیں۔ حکام نے بتایا کہ دہلی ایئرپورٹ پر فضائی حدود کی یہ پابندی روزانہ صبح 10:20 بجے سے دوپہر 12:45 بجے تک نافذ رہے گی اور یہ بندش 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی پریڈ کے انعقاد تک جاری رہے گی۔
ادھر، یوم جمہوریہ کی تقریبات کے پیش نظر جموں و کشمیر پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز نے یو ٹی بھر میں نگرانی مزید سخت کر دی ہے۔ خاص طور پر جموں، سرینگر اور دیگر حساس قصبوں میں چوکسی بڑھا دی گئی ہے۔
سینئر حکام کے مطابق 26جنوری کی پرامن تقریبات کو یقینی بنانے کے لیے جامع سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ قومی شاہراہوں اور حساس مقامات پر فورسز کی تعیناتی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یوٹی میں یوم جمہوریہ کی نسبت سے بڑی اور مرکزی تقریب جموں میں منعقد ہوگی، جہاں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا پرچم کشائی کریں گے۔وہیں سرینگر میں بخشی اسٹیڈیم میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے تقریب سے خطاب کرنے کا امکان ہے۔
