ترال: مردم شماری اسٹاف کے لیے سہ روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز
مردم شماری 2027 بھارت کے شہریوں کی اب تک کی 16ویں اور آزادی کے بعد سے 8ویں گنتی ہوگی۔
Published : May 13, 2026 at 7:01 AM IST
ترال (شبیر بٹ): ملک بھر میں مردم شماری 2027 کے حوالے سے جہاں اقدامات کیے جا رہے ہیں، وہیں اس ضمن میں ٹاؤن ترال میں مردم شماری پر معمور اسٹاف کے لیے سہ روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس دوران ضلع انتطامیہ کی جانب سے تربیت یافتہ ٹرینرس نے مردم شماری اسٹاف کو ٹریننگ دی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے۔
ایڈیشنل سینسس آفیسر جواہرہ نے نمائندے کو بتایا کہ ایگر یکٹو آفیسر ایم سی ترال کی ہدایات پر سہ روزہ ٹریننگ کے دوران ہماری جانب سے پورا تعاون پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقعے پر ایم سی ترال کی جانب سے مردم شماری اسٹاف کے لیے طعام کا بھی انتطام کیا گیا۔
واضح رہے کہ مردم شماری 2027 بھارت کے شہریوں کی اب تک کی 16ویں اور آزادی کے بعد سے 8ویں گنتی ہوگی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مردم شماری مہم ہوگی، جو ڈیجیٹل شمولیت، مضبوط ڈیٹا سکیورٹی اور پالیسی سازی کو مزید آسان بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہوگی۔ یہ شواہد پر مبنی پالیسی سازی کو مزید مضبوط کرے گی۔
اس بار کی مردم شماری میں متعدد اہم خصوصیات شامل ہیں، جیسے موبائل پر مبنی ڈیٹا جمع کرنا، مردم شماری کے انتظام و نگرانی کے نظام (سی ایم ایم ایس) پورٹل کے ذریعے حقیقی وقت میں نگرانی، اختیاری خود شماری کی سہولت، اور درست جغرافیائی نقشہ سازی کا وسیع استعمال وغیرہ۔ آبادی کی گنتی کے مرحلے کے دوران ذاتوں کی گنتی بھی کی جائے گی۔
جدید ترین ڈیجیٹل ٹولز کی مدد سے چل رہی اس مہم کا مقصد ڈیٹا کی حفاظت اور عوامی شرکت کے اعلیٰ ترین معیارات کو یقینی بناتے ہوئے تیز، زیادہ درست اور جامع ڈیٹا فراہم کرنا ہے۔