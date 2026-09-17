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اننت ناگ میں تین روزہ ووشو چیمپئن شپ اختتام پذیر، ضلع بھر سے سینکڑوں کھلاڑیوں نے دکھایا ہنر
کھلاڑی لڑکیوں نے کہاکہ موجودہ دور میں ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے حوالے سے بنیادی دفاعی مہارتیں حاصل کرے۔
Published : September 17, 2026 at 1:29 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں منعقد ہونے والی تین روزہ ڈسٹرکٹ اننت ناگ ووشو چیمپئن شپ 2026 اختتام پذیر ہوگئی۔ چیمپئن شپ کے دوران اننت ناگ کے علاوہ ضلع کولگام اور شوپیان سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں کم عمر کھلاڑیوں نے شرکت کی اور ووشو کے مختلف مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں اور کھیل کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ چیمپئن شپ کے دوران مختلف عمر کے بچوں اور نوجوان کھلاڑیوں نے جوش و خروش کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لیا، جبکہ خاص طور پر لڑکیوں کی نمایاں شرکت نے اس کھیل کے حوالے سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کو اجاگر کیا۔
کھلاڑیوں نے مختلف مقابلوں میں اپنی فٹنس، مہارت، توازن، رفتار اور دفاعی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس موقع پر شریک کھلاڑی لڑکیوں نے کہا کہ ووشو صرف ایک کھیل نہیں بلکہ یہ جسمانی فٹنس کے ساتھ ساتھ دفاعی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا بھی ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ان کے مطابق لڑکیوں کے لیے اس طرح کے کھیلوں کے پلیٹ فارم انتہائی اہم ہیں، جہاں انہیں اپنی حفاظت اور سیلف ڈیفنس کے بنیادی اصول سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔
لڑکی کھلاڑیوں نے کہا کہ موجودہ دور میں ہر لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے حوالے سے بنیادی دفاعی مہارتیں حاصل کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ووشو کی تربیت سے نہ صرف جسمانی طاقت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مشکل حالات میں اپنے دفاع کے لیے ضروری حوصلہ اور مہارت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کھلاڑیوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ووشو جیسے کھیلوں کو نچلی سطح پر مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اور خصوصاً لڑکیاں اس کھیل سے وابستہ ہوسکیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اگر اسکولوں، کھیلوں کے مراکز اور دیگر پلیٹ فارمز پر اس کھیل کے لیے مزید مواقع فراہم کیے جائیں تو نوجوان نسل اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں نکھار سکتی ہے۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ووشو کو ضلع کے مزید علاقوں تک پہنچایا جائے اور لڑکیوں کو بھی اس کھیل میں حصہ لینے کے لیے مناسب سہولیات، تربیتی مواقع اور پلیٹ فارم فراہم کیے جائیں، تاکہ وہ نہ صرف کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرسکیں بلکہ سیلف ڈیفنس میں بھی مہارت حاصل کرسکیں۔
چیمپئن شپ کے دوران اننت ناگ ضلع کے مختلف علاقوں سے آنے والے سینکڑوں بچوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور اپنے فن اور کھیل کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ مقابلوں میں کھلاڑیوں کی بھرپور شرکت اور ان کے جذبے نے یہ ظاہر کیا کہ جنوبی کشمیر میں ووشو سمیت مختلف کھیلوں کے حوالے سے نوجوانوں میں دلچسپی مسلسل بڑھ رہی ہے۔
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شرکاء نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کی چیمپئن شپ اور کھیلوں کی سرگرمیوں کا انعقاد جاری رکھا جائے گا، جس سے نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے، مسابقتی تجربہ حاصل کرنے اور ضلعی، صوبائی و قومی سطح کے مقابلوں کے لیے خود کو تیار کرنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ تین روزہ چیمپئن شپ کے اختتام پر منتظمین اور کھلاڑیوں نے مقابلوں میں حصہ لینے والے تمام بچوں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی اور ووشو سمیت دیگر کھیلوں کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔