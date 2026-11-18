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کاکاپورہ میں ’ڈیجیٹل ہولسٹک پروگریس کارڈ‘ پر تین روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر
پلوامہ کے 80 اساتذہ کو بطور ماسٹر ریسورس پرسنز تیار کیا گیا، جبکہ 75 ہزار طلبہ نے ڈیجیٹل ہولسٹک پروگریس کارڈ کےئے رجسٹریشن کیا ہے۔
Published : November 18, 2026 at 5:24 PM IST
پلوامہ : محکمہ تعلیم پلوامہ نے پیرامل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول (جی بی ایچ ایس ایس) کاکاپورہ میں ’ڈیجیٹل ہولسٹک پروگریس کارڈ‘ (ایچ پی سی) کے موضوع پر تین روزہ ضلعی سطح کی صلاحیت سازی ورکشاپ کا انعقاد کیا، جو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد طلبہ کی انفرادی صلاحیتوں، سیکھنے کی ضروریات اور تعلیمی پیش رفت کا جامع جائزہ لے کر ان کی ہمہ جہت نشوونما کو فروغ دینا ہے۔
اس ورکشاپ کا مقصد قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور نیشنل کریکولم فریم ورک فار اسکول ایجوکیشن 2023 کے رہنما اصولوں کے مطابق اساتذہ میں ہمہ جہت اور قابلیت پر مبنی جانچ کے طریقہ کار سے متعلق سمجھ بوجھ پیدا کرنا اور اس کے عملی نفاذ کی صلاحیت کو مضبوط بنانا تھا۔ پروگرام کے تحت ضلع کے تقریباً 80 اساتذہ (ہر تعلیمی زون سے 10 نمائندے) کو ماسٹر ریسورس پرسنز کے طور پر تیار کیا گیا، جو بعد ازاں اپنے متعلقہ زونز اور کلسٹرز میں ایچ پی سی فریم ورک کے مؤثر نفاذ اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔
ورکشاپ کے دوران باہمی تبادلہ خیال، گروہی سرگرمیوں اور ڈیجیٹل ایچ پی سی پورٹل کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ اساتذہ کو ایچ پی سی فریم ورک، بچوں کی نشوونما کے مختلف پہلوؤں، قابلیت پر مبنی جانچ، روبرکس (معیاراتِ جانچ)، کارکردگی کی مختلف سطحوں اور طلبہ کی تعلیمی و مجموعی پیش رفت کو دستاویزی شکل دینے کے طریقہ کار سے آگاہ کیا گیا۔ اس اقدام کا بنیادی مقصد کلاس روم میں جانچ کے مروجہ طریقہ کار کو مزید مؤثر بنانا اور محض امتحانات پر مبنی نظامِ تعلیم سے آگے بڑھتے ہوئے طلبہ کی ذہنی، سماجی و جذباتی، تخلیقی اور جسمانی نشوونما سمیت ان کی مجموعی شخصیت کی تعمیر کو فروغ دینا ہے۔
اس موقع پر ضلع پلوامہ میں ایچ پی سی کے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر ڈاکٹر سجاد حسین میر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع پلوامہ اس اقدام کے نفاذ میں پیش پیش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں تقریباً 27 ہزار ایچ پی سی کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ تقریباً 75 ہزار طلبہ کی کامیاب رجسٹریشن بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ انہوں نے طلبہ کی ہمہ جہت نشوونما کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کی مسلسل صلاحیت سازی اور انہیں ضروری تعلیمی معاونت فراہم کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔
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دریں اثنا، ضلع کے ایک استاد توفیق علی نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ ہولسٹک پروگریس کارڈ کے ذریعے ہر طالب علم کی انفرادی صلاحیتوں اور ضروریات پر خصوصی توجہ دینا ممکن ہوگا، جس سے طلبہ کی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ان کی مجموعی شخصیت کی نشوونما میں بھی مدد ملے گی۔