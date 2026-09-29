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اسلامک یونیورسٹی اونتی پورہ میں تین روزہ ساینس کانگریس کا آغاز
محترمہ بابِلا رکوال نے کہا کہ تحقیق اور اس کے عملی اطلاق کے درمیان موجود خلا کو پُر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔
Published : September 29, 2026 at 7:46 PM IST
اونتی پورہ: اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی (آئی یو ایس ٹی) میں منگل کے روز تین روزہ جموں و کشمیر سائنس کانگریس 2026 کا آغاز ہوا۔ ’’پائیدار اور وِکسِت جموں و کشمیر کے لیے سائنس، اختراعات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز‘‘ کے موضوع کے تحت منعقد ہونے والی اس کانگریس کا مقصد ابھرتی ہوئی سائنسی پیش رفت اور جموں و کشمیر کی پائیدار ترقی کے لیے ان کی اہمیت پر بامعنی علمی تبادلے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے۔
اگرچہ ایل جی منوج سنھا کو اس کانگریس کا افتتاح کرنا تھا تاہم وہ کئ مصروفیات کی بنا پر حاضر نہ ہو سکے۔ کانگریس کے پہلے روز دو مکمل اجلاس کے بعد افتتاحی اجلاس، تکنیکی نشستوں اور پوسٹر پریزنٹیشن کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس آئی یو ایس ٹی کے نند ریشی آڈیٹوریم میں منعقد ہوا، جس میں جموں و کشمیر ہائر ایجوکیشن کونسل کے وائس چیئرمین پروفیسر دنیش سنگھ مہمانِ خصوصی تھے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پروفیسر دنیش سنگھ نے کہا کہ کوانٹم کمپیوٹنگ، مصنوعی ذہانت اور نیوکلیئر فیوژن جیسی ٹیکنالوجیز مستقبل کی ٹیکنالوجیز ہیں، تاہم بھارت ان شعبوں میں ابھی پیچھے ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ’’اس لیے کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔‘‘ آئی یو ایس ٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے کہا کہ جموں و کشمیر سائنس کانگریس حقیقی معنوں میں ایک ’’ملٹی یونیورسٹی‘‘ کی مثال ہے، جہاں ملک بھر کی مختلف یونیورسٹیوں سے شرکاء حصہ لے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ آئی یو ایس ٹی میں ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ (ایچ پی سی) کی سہولت موجود ہے، جو فی الحال پوری طرح استعمال نہیں ہو رہی اور اسے جدید تحقیق کے لیے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ پائیداری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ ہمیں اپنی کوششوں کو وِکسِت بھارت اور وِکسِت جموں و کشمیر کے وژن سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔
مہمانِ اعزاز محترمہ بابِلا رکوال (آئی اے ایس)، کمشنر سیکریٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمہ، حکومت جموں و کشمیر نے کہا کہ تحقیق اور اس کے عملی اطلاق کے درمیان موجود خلا کو پُر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر سائنس کانگریس میں ایسے موضوعات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے جو محض علمی بحث تک محدود نہیں بلکہ براہِ راست معاشرتی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں۔
افتتاحی اجلاس میں پروفیسر ونود کمار گور، سابق سیکریٹری وزارتِ ارضی علوم، پروفیسر محمد مبین، وائس چانسلر کلسٹر یونیورسٹی سری نگر، اور پروفیسر اے رویندر ناتھ، وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر بھی موجود تھے۔ اس سے قبل استقبالیہ خطاب آئی یو ایس ٹی کے ڈین ریسرچ ڈاکٹر عابد حسین شالہ نے پیش کیا۔ اس موقع پر جے کے سائنس کانگریس کی سائنسی کارروائی بھی جاری کی گئی۔
سائنسی سرگرمیوں کا آغاز پہلے مکمل اجلاس سے ہوا، جس میں اشوکا یونیورسٹی سونی پت، ہریانہ کے شعبہ کیمسٹری سے وابستہ پروفیسر سورَو پال نے کلیدی لیکچر دیا۔ دوسرا مکمل لیکچر پروفیسر دنیش سنگھ نے پیش کیا۔ افتتاحی اجلاس کے بعد مختلف تکنیکی نشستوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ پوسٹر پریزنٹیشن بھی منعقد ہوئی، جس کے ذریعے محققین اور شرکاء کو اپنے اپنے شعبۂ کار سے متعلق تحقیقی خیالات پیش کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلۂ خیال کا موقع ملا۔
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کانگریس کا پہلا دن تین روزہ علمی سرگرمیوں کے لیے بنیاد فراہم کر گیا، جس کے دوران سائنسی اختراعات، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور پائیدار و ترقی یافتہ جموں و کشمیر کی تعمیر میں ان کے ممکنہ کردار پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ کانگریس کے آئندہ دنوں میں مزید تکنیکی اور علمی نشستیں جاری رہیں گی۔