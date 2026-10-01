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اسلامک یونیورسٹی میں جاری رہنے والا تین روزہ سائنس کانگریس اختتام پذیر
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ اختراعات اور ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت ہیں۔
Published : October 1, 2026 at 8:22 PM IST
اونتی پورہ : اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں منعقدہ تین روزہ جموں و کشمیر سائنس کانگریس 2026 آج اختتام پذیر ہوگئی۔ کانگریس کا موضوع ’’پائیدار اور وِکسِت جموں و کشمیر کے لیے سائنس، اختراعات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز‘‘ تھا۔ اختتامی تقریب میں وزیر سکینہ مسعود ایتو مہمانِ خصوصی ، جبکہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے مہمانِ ذی وقار کی حیثیت سے شرکت کی۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکینہ مسعود ایتو نے پائیدار ترقی کے حصول میں سائنسی تحقیق، اختراعات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان محققین اور طلبہ کو نئے خیالات تلاش کرنے اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنا انہوں نے کہا کہ نوجوان محققین اور طلبہ کو نئے خیالات تلاش کرنے اور ترقیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنا ضروری ہے۔
وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کہا کہ اختراعات اور ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ انہوں نے ترقی کے عمل کو تیز کرنے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے تحقیق، اختراعات اور تعلیمی اداروں، صنعت اور سرکاری اداروں کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے یونیورسٹی کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سائنسی ترقی اور تکنیکی اختراع کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے میں یونیورسٹیوں کے اہم کردار کو اجاگر کیا۔
اختتامی تقریب کے دوران بہترین پریزنٹیشن ایوارڈز بھی محققین اور شرکاء میں تقسیم کیے گئے۔ یہ ایوارڈز تحقیقی مقالوں کی شاندار پیشکش اور سائنس کانگریس میں ان کی نمایاں خدمات کے اعتراف میں دیے گئے۔ تقریب میں دیگر افراد کے علاوہ آئی یو ایس ٹی کے ڈین اکیڈمک افیئرز شیخ اعجاز بشیر، ڈین ریسرچ ڈاکٹر عابد شالہ، فیکلٹی ممبران، سائنسدانوں، محققین، ماہرینِ تعلیم اور طلبہ نے شرکت کی۔
تین روزہ سائنس کانگریس میں ملک بھر سے سائنسدانوں، محققین، ماہرینِ تعلیم، اختراع کاروں، پالیسی سازوں اور طلبہ نے شرکت کی۔ کانگریس نے سائنس، اختراعات اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے پائیدار ترقی اور وِکسِت جموں و کشمیر کے حوالے سے بامعنی تبادلۂ خیال کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم فراہم کیا۔
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ناصر اسلم وانی نے میڈیا کو بات کہ یو ٹی میں dual power ہاوسز کی وجہ سے جامع ترقی سست رفتاری کی شکار ہو رہی ہے کیونکہ بعض اوقات ان محکمہ جات کے کام کاج میں اڈچن پیدا کی جاتی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے انہوں نے نئ میڈیا پالیسی کا دفاع کیااور کہا کہ حکومت صحافیوں کے لیے ایک بہتر پالیسی کی متمنی ہے۔