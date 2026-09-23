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ایس او جی جموں کی کارروائی، خوف گینگ کے تین مبینہ ارکان گرفتار
پولیس کے مطابق آر ایس پورہ کے رہائشی کرن جیت سنگھ کو ایس او جی جموں کی کارروائی کے دوران دہلی سے گرفتار کیا گیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 23, 2026 at 7:08 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): اسپیشل آپریشنز گروپ جموں نے کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر ’خوف گینگ‘ سے وابستہ تین افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں 13 مقدمات میں مطلوب کرن جیت سنگھ عرف ’’گگہ‘‘ بھی شامل ہے.
پولیس کے مطابق تحصیل آر ایس پورہ کا رہائشی کرن جیت سنگھ کو ایس او جی جموں کی ایک کارروائی کے دوران دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے خلاف مختلف تھانوں میں 13 ایف آئی آر درج ہیں۔ وہ گٹارو قتل کیس میں بھی ملزم ہے، جبکہ اس کے خلاف اقدام قتل، مارپیٹ، ہنگامہ آرائی، مجرمانہ دھمکی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق مقدمات بھی درج ہیں۔
پولیس کے مطابق کرن جیت سنگھ اس سے قبل آر ایس پورہ آبزرویشن ہوم سے دو پاکستانی قیدیوں کے ہمراہ فرار ہوگیا تھا۔ فرار کے دوران ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں پر مبینہ طور پر حملہ کیا گیا اور فائرنگ کے نتیجے میں اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کے سلسلے میں آر ایس پورہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 39/2026 درج کی گئی تھی۔
ایس او جی کی اسی کارروائی کے دوران گینگ سے مبینہ طور پر وابستہ دو دیگر افراد کو بھی دہلی سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار افراد کی شناخت نریش کمار عرف میجر ولد اور راہل کمار عرف سنڈی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق نریش کمار مبینہ طور پر مذکورہ گروہ سے وابستہ ہے اور اس کے خلاف پرتشدد حملہ، ہنگامہ آرائی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق مقدمات درج ہیں۔ اسے مفرور ملزم سنیل کمار عرف ’’گوکل‘‘ کا قریبی ساتھی بھی بتایا گیا ہے۔
دوسرے ملزم راہل کمار کے خلاف جیل احاطے میں مبینہ طور پر منشیات پہنچانے سے متعلق مقدمہ درج ہے اور اس کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ اور جیل قوانین کی متعلقہ دفعات کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ گرفتاریاں مفرور ملزمان کا سراغ لگانے اور منظم جرائم سے وابستہ نیٹ ورکس کی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے جاری کارروائی کا حصہ ہیں۔ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ تحقیقات کے دوران سامنے آنے والے شواہد کی بنیاد پر مزید گرفتاریاں بھی ممکن ہیں۔
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