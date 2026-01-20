ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر: 260ملین سال قدیم فوسل سائٹس کو محفوظ بنانے کا عمل شروع
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع میں واقع 260 ملین سالہ فوسلز سائنسی تحقیق کے ساتھ ساتھ جیو ٹورزم کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔
Published : January 20, 2026 at 12:00 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں قدیم حیات کے پوشیدہ آثار کو محفوظ بنانے کی سمت ایک اہم اور تاریخی قدم اٹھایا جا رہا ہے، جہاں حکام نے سائنسی تحقیق کے فروغ اور جیو ٹورزم کو تقویت دینے کے مقصد سے تین اہم فوسل مقامات کے تحفظ اور ترقی کا باقاعدہ عمل شروع کر دیا ہے۔
محکمہ جنگلات جموں و کشمیر - اننت ناگ ڈویژن، جیولوجیکل سروے آف انڈیا (جی ایس آئی) کے اشتراک سے ان فوسل مقامات کو ارضیاتی ورثے کے طور پر محفوظ بنانے کے لیے مربوط منصوبہ بندی کے تحت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ اقدام نہ صرف قیمتی ارضیاتی اثاثوں کے تحفظ کے لیے اہم ہیں بلکہ خطے کے سائنسی اور سیاحتی امکانات کو بھی وسعت دے گا۔
ایک عہدیدار نے بتایا کہ ’’دو اہم فوسل مقامات اننت ناگ کے ہالسی ڈار اور ساسخودن کپرن، فاریسٹ رینج ویری ناگ میں واقع ہیں، جن کی سائنسی طور پر نشاندہی جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کی ہے۔ یہ مقامات اپنی تاریخی اور تحقیقی اہمیت کے باعث ماہرین ارضیات کے لیے غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ جیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کوکرناگ فاریسٹ رینج کے لارُو علاقے میں واقع مسواتی نرسنگر میں 260 ملین سال قدیم فوسل جیو سائٹ کی بھی نشاندہی کی ہے، جو خطے کے ماضی کو سمجھنے کے لیے ایک نادر اور قیمتی دریافت تصور کی جا رہی ہے۔
حکام کے مطابق ان فوسل مقامات کی ترقی اور تحفظ کا عمل محکمہ جنگلات اننت ناگ ڈویژن کی جانب سے جیولوجیکل سروے آف انڈیا کی تکنیکی معاونت سے انجام دیا جا رہا ہے۔ ’’اس منصوبے کا بنیادی مقصد نایاب فوسل ورثے کا تحفظ، سائنسی تحقیق کی حوصلہ افزائی، جیو ٹورزم کو فروغ دینا اور عوام کو کشمیر کے قدیم ارضیاتی پس منظر سے آگاہ کرنا ہے۔‘‘
رینج آفیسر، ویری ناگ، یاسر امین نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: ’’ویری ناگ فاریسٹ رینج میں واقع دونوں فوسل مقامات پہلے ہی محفوظ کیے جا چکے ہیں۔ ان مقامات پر حفاظتی تار بندی کی گئی ہے اور آگاہی فراہم کرنے کے لیے ہدایاتی سائن بورڈ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ عوام اور محققین کو درست معلومات فراہم کی جا سکیں۔‘‘
انہوں نے مزید کہا کہ ان تحفظاتی اقدامات سے تحقیقی سرگرمیوں کو نمایاں فروغ ملے گا اور طلبہ، محققین و ماہرین ارضیات ان مقامات کا دورہ کر سکیں گے، جہاں فوسل نمونے دستیاب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ’’یہ منصوبہ مستقبل میں تعلیمی تحقیق اور سیاحتی ترقی کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔‘‘
حکام کے مطابق یہ اقدام نہ صرف خطے کے قدرتی ورثے کے تحفظ کی ایک مؤثر مثال ہے بلکہ اننت ناگ کو جیو ٹورزم کے ایک اہم مرکز کے طور پر ابھارنے میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔
