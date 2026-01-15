’ویشو نالہ کا وجود خطرے میں‘، غیر قانونی کان کنی کے خلاف ماہی گیروں نے کی آواز بلند

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’ویشو نالہ کا وجود خطرے میں‘، غیر قانونی کان کنی کے خلاف ماہی گیروں نے کی آواز بلند
کولگام کے ویشو نالہ کی میں غیر قانونی کان کنی کے خلاف مقامی باشندوں خاص کر ماہگیروں نے ایک بار پھر احتجاج درج کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
January 15, 2026
کولگام (میر اشفاق) : وادی بالخصوص جنوبی کشمیر میں غیر قانونی کان کنی کا بڑھتا رجحان ماحولیات کے لیے ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ دریاؤں اور ندی نالوں سے غیر قانونی طریقوں سے ریت اور پتھروں کی بے تحاشا نکاسی اور کریواز اور پہاڑیوں سے معدنیات کی کھدائی نہ صرف قدرتی آبی نظام کو تباہ کر رہی ہے بلکہ زیر زمین پانی کی سطح میں کمی، آبی حیات کی بقا کو خطرات اور ماحولیاتی توازن میں شدید بگاڑ کا سبب بھی بن رہی ہے۔
اگرچہ متعلقہ محکموں کی جانب سے وقتاً فوقتاً غیر قانونی کان کنی کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، تاہم اس کے باوجود یہ سلسلہ پوری طرح رک نہیں پا رہا، جو انتظامی نگرانی اور قوانین کے مؤثر نفاز پر سوالیہ نشان ہے۔
ان ہی خدشات کے پیش نظر جنوبی کشمیر کے ضلع کولگام میں ویشو نالہ کے کنارے آباد لوگوں خاص کر ماہی گیروں نے کئی مرتبہ ’غیر قانونی مائننگ‘ کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین ویشو نالہ سمیت سبھی آبی ذخائر، ماہی گیروں کو بچانے اور غیر قانونی مائننگ بند کرنے پر زور دے رہے ہیں اور نالے سے ریت بجری اور پتھر نکالنے کے لیے بھاری مشینری کے استعمال پر فوری پابندی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔
یاسر احمد نامی ایک مقامی ماحولیاتی کارکن کا کہنا ہے کہ ’’ویشو نالہ ایک اہم نالہ ہے، اس کے اطراف میں کثیر آبادی رہائش پذیر ہے۔‘‘ یاسر خے مطابق وہ مائننگ کے خلاف نہیں ’’بشرطیکہ قانون کے دائرہ میں رہ کر اور دستی و مائننگ کی جائے۔ تاہم نیشنل گرین ٹریبونل (این جی ٹی) کے احکامات اور جموں و کشمیر معدنی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی جانے والی غیر سائنسی اور مشینی کھدائی کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔‘‘
انہوں نے الزام عائد کیا کہ ’’مافیا، بھاری مشینری خاص کر ڈوزر و دیگر ہیوی گاڑیوں کا استعمال کرکے اندھا دھند طریقے سے نالے سے مواد نکال رہے ہیں جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو رہی ہے اور پانی شدید طور پر آلودہ ہو رہا ہے۔‘‘ انہوں نے کہا کہ ’’ویشو نالہ دریائے جہلم کا ایک معاون نالہ ہے جو اہربل کے کاؤسر ناگ سے شروع ہو کر سنگم کے مقام پر دریائے جہلم میں شامل ہوتا ہے۔‘‘
انہوں نے دعویٰ کیا یہ نالہ جنوبی کشمیر کے تقریبا 100دیہات کو روزانہ 60 لاکھ گیلن پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ وہیں اس سے یہاں کی ہزاروں کنال رقبہ زرعی اراضی سیراب ہوتی ہے، تاہم کان کنی کے دوران کی جا رہی کھدائی اور آلودگی نے اس کا وجود داؤ پر ڈال دیا ہے۔ اگر اس کے تحفظ کے لئے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے گئے تو مستقبل میں اس کے سنگین نتائج سامنے آسکتے ہیں۔
احتجاج کر رہے مقامی ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کان کنی نے ان کے روزگار کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ان کے مطابق آلودہ پانی اور آبی حیات کو پہنچنے والے نقصان کے باعث ٹراؤٹ مچھلی کی تعداد میں بھی نمایاں کمی آئی ہے، جس سے ان کی آمدن کافی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے نالے کے کناروں پر کوڑا کرکٹ انڈیلے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور مناسب ڈمپنگ یارڈ اور کچرے کی علیحدگی کے نظام کی عدم موجودگی کو آلودگی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا۔
مقامی باشندوں نے خبردار کیا ہے کہ ’’حد سے زیادہ اور گہری مائننگ نے نالے کے کناروں کو کمزور کر دیا ہے، جس سے اچانک سیلاب کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ جس سے کئی گاؤں کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔‘‘ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ ماحولیاتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، غیر قانونی کان کنی پر فوری اور مؤثر پابندی عائد کی جائے اور ویشو نالہ سمیت کشمیر کے تمام آبی وسائل کو ناقابل تلافی نقصان سے بچانے کے لیے عملی اور دیرپا اقدامات کیے جائیں۔
واضح رہے کہ نیشنل گرین ٹریبونل نے سنہ 2024 میں اس کا نوٹس لیا تھا۔ انہوں نے بے تحاشا مائننگ، زرعی کیمیائی بہاؤ اور فضلے کے اخراج کے باعث نالے کی تیز رفتار تباہی کی نشاندہی کی تھی۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ ’’اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو ٹراؤٹ مچھلی اور دیگر حساس آبی حیات کو شدید خطرات لاحق ہوں گے، پینے کے پانی کی فراہمی متاثر ہوگی اور متصلہ علاقوں میں سیلاب کا خدشہ بڑھ جائے گا۔‘‘
