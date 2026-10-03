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فارمیسی قوانین میں تبدیلی کے بعد میڈیکل اسسٹنٹ کورس کے حامل ہزاروں نوجوان روزگار کے مواقع سے محروم
اس اقدام کے بعد فارمیسی سے متعلق رجسٹریشن، تعلیمی اہلیت اور پیشہ ورانہ ضوابط میں بھی تبدیلیاں سامنے آئیں۔
Published : October 3, 2026 at 7:25 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) جموں و کشمیر میں فارمیسی کے شعبے سے وابستہ ہزاروں نوجوان اس وقت اپنے مستقبل اور روزگار کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں۔ خاص طور پر میڈیکل اسسٹنٹ یا فارماسسٹ کورس مکمل کرنے والے امیدواروں کو فارمیسی کے شعبے میں رجسٹریشن اور ملازمت کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ متاثرہ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے برسوں قبل ایسے کورسز میں وقت اور رقم صرف کرکے تعلیمی قابلیت حاصل کی، لیکن قوانین اور بھرتی کے ضوابط میں تبدیلی کے بعد ان کی حاصل کردہ قابلیت کی ملازمت کے لیے قبولیت محدود ہوگئی ہے۔
جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کے نفاذ کے بعد سابق ریاست میں نافذ جموں و کشمیر فارمیسی ایکٹ، سموات دو ہزار گیارہ کو ختم کرکے فارمیسی کے شعبے کو فارمیسی ایکٹ 1948 کے تحت منظم کیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد فارمیسی سے متعلق رجسٹریشن، تعلیمی اہلیت اور پیشہ ورانہ ضوابط میں بھی تبدیلیاں سامنے آئیں۔ جموں و کشمیر فارمیسی کونسل کی جانب سے اب نئے امیدواروں کی رجسٹریشن کے لیے ڈی فارما،اور بی فارما جیسی مقررہ تعلیمی قابلیت کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جبکہ میڈیکل اسسٹنٹ یا پرانے فارماسسٹ کورس سے متعلق سابقہ معاملات اور مقررہ آخری تاریخ سے قبل کے امیدواروں کے لیے الگ طریقہ کار موجود ہے۔
فارمیسی کونسل نے 15 مئی 2025 کو فارمیسی ایکٹ 1948 کے تحت فارمیسی کورسز کے لیے مقررہ تعلیمی اہلیت پر سختی سے عمل درآمد سے متعلق سرکلر بھی جاری کیا تھا۔ اس کے علاوہ 21 اگست 2025 کو 2017 سے 2019 کے سیشن اور اس کے بعد کے میڈیکل اسسٹنٹ یا فارماسسٹ کورس سے متعلق درخواستوں کے تصفیے کے حوالے سے حکم جاری کیا گیا۔ بعض امیدواروں کی رجسٹریشن درخواستیں مسترد کیے جانے کے نوٹس بھی سامنے آتے رہے ہیں، جس کے باعث متاثرہ امیدواروں میں تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ متاثرہ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے میڈیکل اسسٹنٹ یا متعلقہ فارمیسی کورسز میں داخلہ لیا تھا تو ان کے سامنے اس تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد روزگار حاصل کرنے کا راستہ موجود تھا۔
کئی امیدواروں کو ماضی میں ہسپتالوں اور دیگر طبی اداروں میں فارماسسٹ کی حیثیت سے کام کرنے کے مواقع بھی ملتے رہے، لیکن موجودہ قانونی اور انتظامی تبدیلیوں کے بعد ان کے لیے فارمیسی کے شعبے میں ملازمت کے امکانات محدود ہوگئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ماضی میں رائج اور منظور شدہ تعلیمی نظام کے تحت حاصل کی گئی قابلیت کو موجودہ ملازمتوں کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا تو ان کی برسوں کی محنت، وقت اور مالی سرمایہ کاری براہ راست متاثر ہوتی ہے۔ جموں و کشمیر فارماسسٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین طفیل عزیز نے کہا کہ بھرتی کے قواعد میں تبدیلی کے نتیجے میں تقریباً بیس ہزار نوجوانوں کے روزگار کا مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔
ان کے مطابق فارماسسٹ کی آسامیوں کو جموں و کشمیر سروس سلیکشن رولز سے ہٹایا گیا ہے اور جو بھی بھرتی کے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں، ان میں فارماسسٹ کو اہلیت کے دائرے سے باہر رکھا جاتا ہے۔ طفیل عزیز کا کہنا تھا کہ سنہ 2019 کے بعد فارمیسی ایکٹ میں ترامیم اور نئے قانونی نظام کے نفاذ کے نتیجے میں بڑی تعداد میں فارماسسٹ روزگار کے مواقع سے محروم ہوگئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک واضح پالیسی وضع کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق جموں و کشمیر حکومت نے فارمیسی کے پرانے کورسز کو جدید تقاضوں کے مطابق بہتر بنانے، ان کی درجہ بندی واضح کرنے یا انہیں موجودہ نظام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کیے۔
انہوں نے کہا کہ فارماسسٹس ایسوسی ایشن نے کئی مرتبہ حکومت اور متعلقہ حکام سے رجوع کیا اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، تاہم تاحال کوئی ایسا جامع حل سامنے نہیں آیا جس سے متاثرہ نوجوانوں کے مستقبل کو تحفظ مل سکے۔ جموں و کشمیر فارماسسٹس ایسوسی ایشن کے صدر میر شبیر نے کہا کہ ہزاروں نوجوانوں نے میڈیکل اسسٹنٹ کی تعلیم حاصل کی ہے اور ماضی میں انہیں ہسپتالوں میں فارماسسٹ کی حیثیت سے بھرتی کیا جاتا رہا ہے۔ ان کے مطابق قوانین میں تبدیلی کے بعد ان نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع تقریباً ختم ہوگئے ہیں، جبکہ فارمیسی کونسل میں ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے بھی مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔
میر شبیر نے کہا کہ ماضی میں بہت محدود تعداد میں امیدواروں کو ایک مرتبہ کی رعایت فراہم کی گئی، لیکن اس سے مسئلے کا مستقل حل نہیں نکلا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی نظر میں میڈیکل اسسٹنٹ کورس کی موجودہ فارمیسی شعبے میں کوئی حیثیت نہیں ہے یا اسے مستقبل کے لیے تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر سرکاری اور نجی اداروں میں اب بھی اس نوعیت کے کورسز کرائے جانے کا سلسلہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ میڈیکل اسسٹنٹ کورس مکمل کرنے والے نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے انہیں کسی برج کورس یا دیگر مناسب تعلیمی طریقہ کار کے ذریعے ڈی فارما یا بی فارما کے مساوی قرار دینے کا راستہ نکالا جائے۔
ان کے مطابق اس سلسلے میں ایک واضح منتقلی کا نظام وضع کیا جاسکتا ہے تاکہ ماضی میں یہ کورس مکمل کرنے والے امیدوار اپنی تعلیمی قابلیت کو موجودہ نظام کے مطابق لانے کے قابل ہوسکیں۔ میر شبیر نے مزید مطالبہ کیا کہ بھرتی کے قواعد میں فارماسسٹس کے لیے جونیئر فارماسسٹ کی آسامیاں شامل کی جائیں، تاکہ وہ امیدوار جنہوں نے ماضی کے منظور شدہ نظام کے تحت فارمیسی سے متعلق تعلیم حاصل کی ہے، اپنی قابلیت کے مطابق سرکاری روزگار کے مواقع حاصل کرسکیں۔ متاثرہ امیدواروں اور فارماسسٹس کی نمائندہ تنظیموں کا کہنا ہے کہ معاملے کو صرف رجسٹریشن کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکہ اسے ان نوجوانوں کے مستقبل اور روزگار سے جوڑ کر دیکھا جانا چاہیے جنہوں نے کئی برس قبل موجودہ نظام کے تحت تعلیم حاصل کی۔
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ان کے مطابق حکومت، محکمہ صحت اور جموں و کشمیر فارمیسی کونسل کو مشترکہ طور پر متاثرہ امیدواروں کی تعداد، مختلف کورسز کی قانونی حیثیت، سابقہ رجسٹریشن، مقررہ آخری تاریخوں اور موجودہ تعلیمی و پیشہ ورانہ تقاضوں کا جامع جائزہ لینا چاہیے۔