'علیحدگی پسندوں کی وجہ سے آج ہزاروں کشمیری نوجوان قبروں میں ہیں' آسیہ اندرابی کی عمر قید پر بھاجپا رہنما کا بیان

'علیحدگی پسندوں کی وجہ سے آج ہزاروں کشمیری نوجوان قبروں میں ہیں' آسیہ اندرابی کی عمر قید پر بھاجپا رہنما کا بیان
بی جے پی لیڈر صوفی یوسف نے جیلوں میں بند علیحدگی پسند لیڈروں کو فی الحال قید میں ہی رکھے جانے کی سفارش کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 25, 2026 at 4:21 PM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک) : بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) یونٹ شوپیاں نے "پنڈت دین دیال اُپادھیائے" پر مبنی تین روزہ تربیتی پروگرام کے دوسرے روز بدھ کو یہاں ایک نشست کا انعقاد کیا جس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں بی جے پی جموں کشمیر یونٹ کے نائب صدر اور انچارج شوپیاں صوفی یوسف نے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی۔
اپنے خطاب میں صوفی یوسف نے کہا کہ "ماضی میں علیحدگی پسند رہنماؤں اور ریجنل سیاسی جماعتوں نے کشمیر کو بحران کی طرف دھکیل دیا، جس کے منفی اثرات آج بھی محسوس کیے جا رہے ہیں۔" انہوں نے حالیہ عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دہلی کی ایک عدالت کی جانب سے کشمیری علیحدگی پسند رہنما آسیہ اندرابی کو عمر قید کی سزا سنانا ایک اہم پیش رفت ہے، اور اگر اس طرح کے اقدامات سے کشمیر میں مثبت تبدیلی آتی ہے تو یہ یہاں کے لوگوں کے مفاد میں ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی آنے والے پنچایت اور میونسپل انتخابات کے لیے پوری طرح تیار ہے اور پارٹی زمینی سطح پر اپنے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں مصروف ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ "پارٹی کارکنان کی تربیت وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ عوامی سطح پر مؤثر انداز میں اپنی ذمہ داریاں انجام دے سکیں۔"
اس موقع پر دیگر مقررین نے پنڈت دین دیال اُپادھیائے کے نظریات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ "ایسے تربیتی پروگرام کارکنان کو تنظیمی مہارتوں اور قیادت کی صلاحیتوں سے آراستہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ پارٹی کی مضبوطی کے لیے نظریاتی وابستگی اور عملی تربیت دونوں ناگزیر ہیں۔
پروگرام کے دوران کارکنان کو مختلف موضوعات پر تربیت دی گئی، جن میں تنظیمی نظم و نسق، عوامی رابطہ مہم اور پارٹی کے بنیادی اصول شامل تھے۔ تربیتی پروگرام کے اختتام پر شرکاء نے پارٹی قیادت کے ساتھ مل کر آئندہ انتخابی سرگرمیوں کو کامیاب بنانے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر زور دیا۔ دریں اثناء، اس موقع پر پارٹی کے سوشل میڈیا انچارج ایڈوکیٹ ساجد یوسف، ضلع صدر راجہ وسیم سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنان بھی موجود تھے۔
