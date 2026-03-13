ETV Bharat / jammu-and-kashmir

جمعۃ الوداع خانقاہ فیض پناہ ترال میں ہزاروں عقیدت مندوں نے نماز ادا کی

انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنے میں رول ادا کریں ۔

Published : March 13, 2026 at 6:48 PM IST

ترال: (شبیر بھٹ) وادی بھر میں آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران وادی کے دیگر علاقوں کی طرح جنوبی کشمیر کے ترال میں بھی فرزندان توحید نے اللہ تعالی کے دربار سر و سجود ہو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کی جب کہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی اس اجتماع کے دوران دعا مانگی گئی۔

اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب خانقاہ فیض پناہ ترال میں منعقد ہوئی جہاں معروف عالم دین مولوی غلام نبی صدیقی، نے وعظ فرمایا اور اس موقع پر شب قدر اور آخری عشرہ کے متعلق فضایل بیان کیے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اسلام کے آفاقی پیغام کو عام کرنے میں رول ادا کریں۔

ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے مولانا محمد یاسین ہمدانی نے بتایا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خانقاہ فیض پناہ ترال میں نماز ادا کی جس دوران رحمت باراں، عالم اسلام کی بقا اور ملک کے امن وامان کے لیے دعایں مانگی گئی۔ اسی طرح دارلعلوم نور السلام ترال اور دیگر مساجد میں بھی بڑی تعداد میں لوگ نماز جمعہ ادا کرتے دیکھے۔

