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جبلی پورہ فروٹ منڈی میں اچانک بارش اور تیز ہواؤں سے تقریباً 50 ہزار سیب کی پیٹیوں کو نقصان
تاجروں کے مطابق رواں سیزن میں جبلی پورہ فروٹ منڈی میں سیب کی آمد اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے۔
Published : September 19, 2026 at 11:17 AM IST
اننت ناگ (اننت ناگ): جموں وکشمیر کے جبلی پورہ فروٹ منڈی میں اچانک ہونے والی بارش اور تیز ہواؤں کے باعث تقریباً 50 ہزار سیب کی پیٹیوں کو نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے، جس سے باغ مالکان اور تاجروں کو مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تاجروں کے مطابق منڈی میں مناسب بنیادی سہولیات اور اسٹوریج کے لیے مطلوبہ شیڈز کی کمی کے باعث سیب کا بڑا ذخیرہ کھلے آسمان تلے رکھنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے موسم میں اچانک تبدیلی کے دوران پھل کو محفوظ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تاجروں کا کہنا ہے کہ رواں سیزن میں جبلی پورہ فروٹ منڈی میں سیب کی آمد اور کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم منڈی میں بنیادی ڈھانچے کی کمی اب بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ان کے مطابق منڈی میں تاجروں کو ابھی تک باقاعدہ الاٹمنٹ فراہم نہیں کی گئی ہے، جبکہ مناسب شیڈز، نکاسی آب، اسٹوریج اور دیگر ضروری سہولیات کی کمی کے باعث انہیں متعدد مشکلات کا سامنا ہے۔
اننت ناگ فروٹ ایسو ایشن کے صدر ظفراللہ کے مطابق گزشتہ روز اچانک بارش اور تیز ہواؤں کے دوران کھلے آسمان تلے رکھی گئی سیب کی پیٹیوں کو نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ کھلے آسمان تلے رکھے گئے اسٹاک میں پانی داخل ہوگیا ،جس کی وجہ سے تقریبا 50 ہزار سیب کی پیٹیوں کو نقصان پہنچا ہے ۔انہوں نے کہا کہ سیڈس میں گنجائش نہ ہونے کے سبب باہر رکھے گئے اسٹاک پر ترپال رکھے گئے تھے تاہم تیز آندھی اور طوفانی بارشوں سے ترپال اکھڑ گئے اور سیب کے اسٹاک میں پانی داخل ہوگیا ۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر منڈی میں مناسب شیڈز اور محفوظ اسٹوریج کی سہولت دستیاب ہوتی تو موسمی صورتحال سے ہونے والے نقصان کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا تھا۔
تاجروں نے بتایا کہ سیب ایک انتہائی حساس اور جلد خراب ہونے والی زرعی پیداوار ہے، اس لیے ہارویسٹنگ کے بعد اس کی مناسب دیکھ بھال، پیکنگ اور محفوظ ذخیرہ انتہائی ضروری ہے۔ کھلے آسمان تلے بڑی مقدار میں پھل رکھنے سے نہ صرف بارش بلکہ دھوپ، نمی، تیز ہواؤں اور درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی سے بھی سیب کے معیار اور مارکیٹ ویلیو پر اثر پڑ سکتا ہے۔
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تاجروں کا کہنا ہے کہ جبلی پورہ منڈی کو جنوبی کشمیر کے اہم فروٹ ٹریڈنگ مراکز میں شامل کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کو ترجیحی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق منڈی میں مناسب شیڈز کی تعمیر، نکاسی آب کا مؤثر نظام، بجلی، پانی، سڑکوں اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ تاجروں کو باقاعدہ جگہ کی الاٹمنٹ بھی ضروری ہے۔
انہوں نے انتظامیہ اور متعلقہ محکمہ سے مطالبہ کیا ہے کہ منڈی میں موجود بنیادی مسائل کا فوری جائزہ لے کر انہیں دور کیا جائے تاکہ آئندہ موسمی تبدیلیوں کے دوران ہزاروں پیٹیوں میں موجود سیب کو نقصان سے بچایا جا سکے۔