جموں کشمیر میں امن کو خطرے میں ڈالنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی: ایل جی منوج سنہا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہاکہ جموں کشمیر میں معصوم شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والوں کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
Published : March 17, 2026 at 8:55 PM IST
جموں : جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جو بھی فرد یا گروہ جموں و کشمیر میں امن، قانون و نظم یا معصوم شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ منوج سنہا نے آج ریاسی کے تلواڑہ میں واقع پولیس ٹریننگ سینٹر میں جموں و کشمیر پولیس کے نو تعینات کانسٹیبلز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کی اور اس موقع پر امن و قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت وارننگ دی۔
اپنے خطاب میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جو بھی فرد یا گروہ جموں و کشمیر میں امن، قانون و نظم یا معصوم شہریوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی امن کو خراب کرنے، تجارتی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے یا تشدد کو ہوا دینے کی ہر کوشش کا قانون کے مطابق سختی سے جواب دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس نے خطے کو دہشت گردی اور جرائم سے پاک بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے اور بہتر طرز حکمرانی، جدت، سماجی ہم آہنگی اور انصاف پر مبنی معاشرے کی تشکیل میں اہم سنگ میل حاصل کیے ہیں۔
انہوں نے علیحدگی پسند عناصر کے خلاف سخت موقف اپناتے ہوئے کہا کہ ایسے عناصر کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے جو لوگوں کو تقسیم کرنے اور ترقی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے نئے تربیت یافتہ کانسٹیبلز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کا اعتماد ان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جسے دیانتداری، غیر جانبداری اور ہمدردی کے ذریعے حاصل کرنا ہوگا ان کا کردار صرف قانون نافذ کرنا نہیں بلکہ اس کی روح کو اپنانا بھی ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس امن، سلامتی اور جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مشترکہ حکمت عملی کے تحت جلد ہی جموں و کشمیر کو مکمل طور پر دہشت گردی سے پاک بنایا جائے گا۔ اس موقع پر کل 430 تربیت یافتہ کانسٹیبلز نے اپنی بنیادی تربیت مکمل کرنے کے بعد حلف اٹھایا۔