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’یہ تو صرف آغاز ہے‘، ریاستی درجے کی بحالی تک مہم جاری رہے گی: عمر عبداللہ
جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مستقبل میں بھی ریاستی درجے کی بحالی کی مہم جاری رکھنے کا عندیہ دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 14, 2026 at 4:39 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کی مہم ابھی شروع ہوئی ہے اور مرکز کی جانب سے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ پورا ہونے تک یہ مہم جاری رہے گی۔ سرینگر میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے نئی دہلی میں ہوئے حالیہ احتجاج کو ایک بڑی تحریک کا آغاز قرار دیا اور اشارہ دیا کہ آنے والے مہینوں میں اس سلسلے میں مزید پروگرام منعقد کیے جا سکتے ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا: "یہ اختتام نہیں ہے، یہ ریاستی درجہ بحال کرنے کی مہم کا صرف آغاز ہے۔" یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کی پارٹی جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے پر لانگ مارچ کرنے پر غور کر رہی ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ اس معاملے پر مشاورت کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ "کئی راستے ہیں۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ بظاہر میری جماعت لانگ مارچ کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کا مطالبہ مرکز کی جانب سے بار بار کیے گئے وعدے پر ہی مبنی ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا، "ملک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور یہ کوئی معمولی وعدہ نہیں تھا، یہ مودی کا وعدہ تھا۔" انہوں نے اس وعدے کو "سپر وعدہ" قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ اب تک اسے عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا گیا؟ "یہ سپر وعدہ اب تک پورا کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں اس کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔"
عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ وہ ریاستی درجے کے مسئلے کو عوامی بحث سے ختم نہیں ہونے دیں گے اور اس کی بحالی کے لیے مسلسل آواز اٹھاتے رہیں گے۔ "ہم اس موضوع پر بار بار بات کرتے رہیں گے۔ نہ میں اس معاملے پر خاموش رہوں گا اور نہ ہی ہم بات کرنا چھوڑیں گے۔"
وزیر اعلیٰ کے یہ بیانات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب جموں و کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے ریاستی درجے کی بحالی کے مطالبے میں تیزی لائی ہے۔ ان جماعتوں کا کہنا ہے کہ ریاستی درجہ بحال کیے بغیر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں جمہوری عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ مرکزی سرکار کی جانب سے بارہا کہا گیا ہے کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ "مناسب وقت" پر بحال کیا جائے گا، تاہم اس کے لیے ابھی کوئی مقررہ وقت نہیں بتایا گیا ہے۔
سندھ طاس معاہدہ
صحافیوں کی جانب سے سندھ طاس معاہدے (IWT) کے حوالہ سے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر عمر عبداللہ نے کہا: "یہ ہمارا خون ہے جو نچوڑا گیا ہے۔ یہ ہمارے دریا ہیں اور ان پر پہلا حق ہمارا تھا۔" عمر عبداللہ کے مطابق معاہدے سے متعلق پابندیوں کے باعث جموں و کشمیر اپنے آبی وسائل کا مکمل استعمال نہیں کر سکا۔
انہوں نے کہا، "پاکستانی کہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے لیے بہت ہمدرد ہیں، لیکن جب پانی کی بات آتی ہے تو ان کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔" ان کا دعویٰ تھا کہ ان پابندیوں کے باعث جموں و کشمیر میں پن بجلی پیدا کرنے، آبی آمدورفت اور پانی کے استعمال سے متعلق کئی منصوبے آگے نہیں بڑھ سکے۔ "ہم چناب سے پینے کا پانی حاصل نہیں کر سکے۔ ہم تولہ بُل میں ڈیم بنا کر اسے آمدورفت کے لیے استعمال نہیں کر سکے۔ ہم اپنے کسی بھی دریا پر بڑا ڈیم بنا کر پانی کو روک نہیں سکے۔"
عمر عبداللہ نے امید ظاہر کی کہ معاہدے کے موجودہ فریم ورک کی معطلی سے جموں و کشمیر کے لیے اپنے دریاؤں اور آبی وسائل کو زیادہ بہتر انداز میں استعمال کرنے کے مواقع پیدا ہوں گے۔
سکھبیر سنگھ بادل پر حملے کی مذمت
وزیر اعلیٰ نے شرومنی اکالی دل کے رہنما سکھبیر سنگھ بادل پر حملے کی بھی سخت مذمت کی اور کہا کہ جمہوری معاشرے میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: "جمہوریت میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو انتخابات میں اپنی ناراضی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حملہ کرنا جمہوریت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔"
اکالی رہنما کی سکیورٹی پر سوال اٹھاتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا، "لیکن زیڈ پلس سکیورٹی کہاں ہے؟" انہوں نے بتایا کہ حملے میں سکھبیر بادل زخمی ہوئے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ سیاسی اختلافات کو جمہوری طریقے سے حل کیا جانا چاہیے اور سیاسی رہنماؤں پر جسمانی حملے جمہوری اقدار اور اداروں کو کمزور کرتے ہیں۔
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