ترقیاتی پروجکٹ میں تعینات بھاری مشینری میں نصب مہنگی بیٹریوں کی چوری، عملے میں شدید غم و غصہ
سنتھن ٹاپ کے دشوار گزار علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کے بیچ صبح کے وقت چوروں نے مشینوں سے بیٹریاں اور ڈیزل چرا لیے۔
Published : May 9, 2026 at 12:21 PM IST
اننت ناگ(دین عمران): سنتھن ٹاپ پر جاری ترقیاتی کاموں کے دوران نامعلوم چور دن دہاڑے بھاری مشینری میں نصب قیمتی بیٹریاں اور ڈیزل چرا کر فرار ہوگئے، جس کے بعد موقع پر موجود نجی کمپنی کے عملے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔
ذرائع کے مطابق سنتھن ٹاپ کے دشوار گزار علاقے میں سڑک اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری تھا، جہاں مختلف تعمیراتی مشینریز کھڑی تھی۔ نامعلوم افراد نے منصوبہ بندی کے تحت صبح کے وقت چوری کی جبکہ مشینری میں موجود بڑی مقدار میں ڈیزل بھی چرا لیا۔ جیسے ہی عم سم بابا کمپنی کے ملازمین کام پر پہنچے تو مشینری کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور سامان کی چوری کا انکشاف ہوا۔
واقعے کے فوراً بعد کمپنی کے ملازمین نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی وارداتوں سے نہ صرف ترقیاتی کام متاثر ہو رہے ہیں بلکہ کمپنی کو لاکھوں روپے کا نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ویران علاقے میں کام کرنے سے گریز کریں تو شاید اننت ناگ کشتواڈ رابطہ سڑک ہمیشہ کے لئے منقطع ہو جائے گی، کمپنی میں کام کر رہے ملازمین کے مطابق مذکورہ علاقے میں متعدد مرتبہ لوگوں کی جان بچائی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ جب بھی سنتھن ٹاپ جیسے حساس مقام پر اچانک سے برفباری ہو جاتی ہے تو اس دوران انہوں نے کئی بار اپنی جان پر کھیل کر ریسکیو آپریشن شروع کیے، جس میں تاحال سینکڑوں جانیں بچائی گئی۔
مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اننت ناگ سنتھن کشتواڑ رابطہ سڑک جیسے حساس اور ویران علاقے میں چور ویرانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو آسانی سے قیمتی ساز و سامان چرا کر فرار ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ کمپنی کے ملازمین نے انتظامیہ اور پولیس سے فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چوری میں ملوث عناصر کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے۔
ادھر واقعے کی اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس ٹیم نے جائے واردات کا معائنہ کیا اور شواہد اکٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق معاملے کی تحقیقات جاری ہیں اور قریبی علاقوں میں مشتبہ افراد کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھی جا رہی ہے۔
مقامی لوگوں نے بھی اس واقعے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر ترقیاتی منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیوں کو مناسب تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو خطے میں جاری تعمیراتی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سنتھن ٹاپ اور دیگر دور دراز علاقوں میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں تاکہ سرکاری و نجی املاک کو محفوظ بنایا جا سکے۔