ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی ہونی چاہئے: ریپبلکن پارٹی آف انڈیا
ڈاکٹر منظور احمد نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں سے پارٹی جموں وکشمیر میں عوام تک اپنی پالیسیوں کو پہنچانے کےلیے سرگرم عمل رہی ہے-
Published : June 21, 2026 at 7:52 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): ریپبلکن پارٹی آف انڈیا (اتھاولے) کی جانب سے بیجبہاڑہ ٹاؤن ہال میں ایک اہم پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس سے پارٹی کے جموں و کشمیر اسٹیٹ صدر ڈاکٹر منظور احمد نے خطاب کیا۔
اپنے خطاب میں ڈاکٹر منظور احمد نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں سے پارٹی جموں و کشمیر میں عوام تک اپنی سوچ، پروگرام اور پالیسیوں کو پہنچانے کے لیے مسلسل سرگرم عمل رہی ہے، اور آج اس جدوجہد کو ایک اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی نے تمام اضلاع کے عہدیداران کو ان کی متعلقہ ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں، جبکہ ضلع اننت ناگ کے لیے ایڈووکیٹ اویس فاروق کو نامزد کیا گیا ہے۔
انہوں نے جموں و کشمیر کو اس کا ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہُڈ) واپس دینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلکن پارٹی آف انڈیا (اتھاولے) اس مطالبے کی بھرپور حمایت کرتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن جدوجہد جاری رکھے گی۔
ڈاکٹر منظور احمد نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں شراب پر مکمل پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ ان کے مطابق جب تک شراب پر مکمل پابندی نافذ نہیں کی جاتی، اس وقت تک ایک منشیات سے پاک معاشرے کا قیام ممکن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ شراب اور منشیات کے خلاف مؤثر اقدامات وقت کی اہم ترین ضرورت ہیں۔
پریس کانفرنس میں پارٹی کے نائب صدر، جنرل سیکریٹری، جنوبی کشمیر کے انچارج سمیت دیگر عہدیداران بھی موجود تھے، جنہوں نے تنظیمی امور اور پارٹی کے مستقبل کے لائحہ عمل پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
یہ بھی پڑھیں: بانڈی پورہ میں اسپتال سے ڈسچارج کے بعد خاتون نے بچے کو جنم دیا، تحقیقات شروع
پریس کانفرنس کے اختتام پر پارٹی قیادت نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سماجی اصلاحات، نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور جموں و کشمیر کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پارٹی کا ساتھ دیں۔