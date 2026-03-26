اننت ناگ میں ایندھن اور ایل پی جی کی کوئی قلت نہیں، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں: ڈی سی ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ
ڈاکٹر بلال محی الدین نے کہا حالیہ دنوں میں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث بعض ڈیلرز کےخلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔
Published : March 26, 2026 at 4:02 PM IST
اننت ناگ:(فیاض لولو) ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے ڈاک بنگلو کھنہ بل میں منعقدہ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران واضح کیا ہے کہ ضلع میں ایل پی جی، پیٹرول اور ڈیزل کا وافر اور مناسب ذخیرہ موجود ہے اور کسی بھی قسم کی قلت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بلاوجہ گھبراہٹ کا شکار نہ ہوں اور معمول کے مطابق اپنی ضروریات کے مطابق ایندھن خریدیں۔
ڈی سی نے کہا کہ سوشل میڈیا پر بعض عناصر کی جانب سے ایندھن کی قلت سے متعلق بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، جس کے باعث لوگ غیر ضروری ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ ایسی افواہوں پر توجہ نہ دیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ضلع بھر میں سب ڈویژنل اور تحصیل سطح پر خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو ایندھن اور ایل پی جی کی سپلائی کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی دقت پیش نہ آئے۔
ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے انکشاف کیا کہ حالیہ دنوں میں ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ میں ملوث بعض ڈیلرز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی ہے، جبکہ چند پیٹرول پمپس کو سیل بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام پیٹرول پمپس پر سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کڑی نگرانی رکھی جا رہی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ نے چند اہم شعبوں کو ترجیح دی ہے تاکہ بنیادی خدمات متاثر نہ ہوں، جن میں ہسپتال، ایمبولینس سروسز، تعلیمی ادارے اور مواصلاتی ٹاورز شامل ہیں۔
ایل پی جی کی تقسیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ او ٹی پی پر مبنی ای کے وائی سی نظام کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور ہر علاقے کے لیے باقاعدہ شیڈول ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ہوم ڈیلیوری کے ذریعے گیس کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔
آخر میں انتظامیہ نے عوام کو یقین دلایا کہ ضلع میں ایندھن کی فراہمی مکمل طور پر مستحکم ہے اور کسی بھی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔