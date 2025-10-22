پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان، اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں وکشمیرمیں بڑی تعداد میں لوگ بھیڑپالن کرتے ہیں،بھیڑ کی اون ان کیلئے ذریعہ معاش ہوتا ہے،اون کی قیمتوں میں گراوٹ سے لوگ پریشان ہیں۔
پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھیڑ پالن (شیپ ریئرنگ) سے وابستہ کسان اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے اون کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آنے کے بعد اون کے کوئی خریدار نہیں مل رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، کسانوں کی برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور انہیں مالی بحران کا سامنا ہے۔
گزشتہ چند سالوں کے دوران ضلع پلوامہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بھیڑ پالن کو ذریعۂ روزگار بنایا، خاص طور پر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جنہیں روزگار کے دیگر مواقع نہیں ملے۔ اس وقت ضلع میں تقریباً دو لاکھ سے زائد بھیڑیں موجود ہیں، اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہیں، مگر آج کے حالات نے انہیں مایوس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا،“کچھ سال پہلے اون کی قیمت فی کلو 100 سے 160 روپے تک تھی، لیکن اب اس کی قیمت صرف 30 روپے ہے، وہ بھی اگر کوئی خریدار ملے تو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اون کی خرید بند ہونے کے باعث کسان اس قیمتی خام مال کو ضائع کرنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے کہا کہ “ہم یہ کام دل لگا کر کرتے ہیں، اس میں محنت، چارہ، اور وقت سب کچھ لگتا ہے، مگر اب اتنی محنت کے بعد فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔”
کسانوں کا کہنا ہے کہ کھالوں کی فروخت کی صورتحال بھی مایوس کن ہے۔ گزشتہ 6 سال سے ان کی کھالوں کا بھی کوئی خریدار نہیں مل رہا، جس سے انہیں اضافی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے اون اور کھالوں کی فروخت سے شادیوں یا دیگر ضروریات میں کچھ مدد ملتی تھی، مگر اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں ہائبرڈ نسل کی بھیڑیں پالی جا رہی ہیں، مگر صورتحال ان کے لیے بھی مختلف نہیں۔
کسانوں نے محکمہ پشوپالن اور اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اون کی خریداری کے لیے مناسب نظام یا سبسڈی اسکیم متعارف نہ کرائی گئی تو یہ صنعت زوال پذیر ہو جائے گی، جس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار متاثر ہوگا۔