ETV Bharat / jammu-and-kashmir

پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان، اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل

جموں وکشمیرمیں بڑی تعداد میں لوگ بھیڑپالن کرتے ہیں،بھیڑ کی اون ان کیلئے ذریعہ معاش ہوتا ہے،اون کی قیمتوں میں گراوٹ سے لوگ پریشان ہیں۔

پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان،اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل
پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان،اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 22, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھیڑ پالن (شیپ ریئرنگ) سے وابستہ کسان اس وقت شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند برسوں سے اون کی قیمتوں میں زبردست گراوٹ آنے کے بعد اون کے کوئی خریدار نہیں مل رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر، کسانوں کی برسوں کی محنت ضائع ہو رہی ہے اور انہیں مالی بحران کا سامنا ہے۔

گزشتہ چند سالوں کے دوران ضلع پلوامہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے بھیڑ پالن کو ذریعۂ روزگار بنایا، خاص طور پر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان جنہیں روزگار کے دیگر مواقع نہیں ملے۔ اس وقت ضلع میں تقریباً دو لاکھ سے زائد بھیڑیں موجود ہیں، اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔

پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان، اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل (ETV Bharat)



کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 20 سال سے اس پیشے سے وابستہ ہیں، مگر آج کے حالات نے انہیں مایوس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا،“کچھ سال پہلے اون کی قیمت فی کلو 100 سے 160 روپے تک تھی، لیکن اب اس کی قیمت صرف 30 روپے ہے، وہ بھی اگر کوئی خریدار ملے تو۔ انہوں نے مزید کہا کہ اون کی خرید بند ہونے کے باعث کسان اس قیمتی خام مال کو ضائع کرنے پر مجبور ہیں۔انہوں نے کہا کہ “ہم یہ کام دل لگا کر کرتے ہیں، اس میں محنت، چارہ، اور وقت سب کچھ لگتا ہے، مگر اب اتنی محنت کے بعد فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے۔”

پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر
پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر (ETV BHARAT)



کسانوں کا کہنا ہے کہ کھالوں کی فروخت کی صورتحال بھی مایوس کن ہے۔ گزشتہ 6 سال سے ان کی کھالوں کا بھی کوئی خریدار نہیں مل رہا، جس سے انہیں اضافی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے اون اور کھالوں کی فروخت سے شادیوں یا دیگر ضروریات میں کچھ مدد ملتی تھی، مگر اب وہ سہارا بھی ختم ہو گیا ہے۔ کچھ علاقوں میں ہائبرڈ نسل کی بھیڑیں پالی جا رہی ہیں، مگر صورتحال ان کے لیے بھی مختلف نہیں۔

پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان،اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل
پلوامہ میں اون کی فروخت متاثر، بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان،اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل (ETV BHARAT)


کسانوں نے محکمہ پشوپالن اور اعلیٰ حکام سے فوری مداخلت کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اون کی خریداری کے لیے مناسب نظام یا سبسڈی اسکیم متعارف نہ کرائی گئی تو یہ صنعت زوال پذیر ہو جائے گی، جس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار متاثر ہوگا۔

بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان
بھیڑ پالنے والے کسان شدید پریشان (ETV BHARAT)

TAGGED:

اون کی فروخت
اون کا کاروبار
BUYER FOR WOOL
PASHUPALAN NDUSTRY
WOOL BUSINESS

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.