ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آپس میں ملنے کی تڑپ اور تشنگی رہتی ہے،"احاطہ وقار" ہمیں موقعہ فراہم کررہا ہے
جموں وکشمیر کےسرینگر میں ایک بزرگوں کا ڈے کیئر ہےجس میں وہ اپنا دن ذاتی مسائل کےعلاوہ سیاسی سماجی مسائل پر بات کرکےصرف کرتے ہیں۔
Published : October 16, 2025 at 4:59 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ):"احاطہ وقار" سرینگر کے اس ڈے کئیر سینٹر میں بیٹھے یہ بزرگ اشخاص جہاں اس وقت آپسی بات چیت میں مشغول نظر آرہے ہیں۔ وہیں یہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر اپنے دکھ درد، آپسی مشاہدات، خیالات، تجربات اور معاشرے کے موجودہ مسائل و معاملات کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ ساجھا کرتے رہتے ہیں۔
ان میں سے بیشتر بزرگ اگرچہ الگ الگ شعبہ جات میں اپنے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ تاہم احاطہ وقار نہ صرف انہیں اکٹھے ایک ہی جگہ ملنے کا موقعہ فراہم کرتا ہے بلکہ یہ اس سینٹر میں ایک ہی چھت تلے دستیاب سہولیات کا بھی بھر پور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کےساتھ ساتھ انہیں کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے لائبریری موجود ہے۔ جبکہ بزرگوں کی دل جوئی کے لئے یہاں دیگر تفریح کا سازومان بھی دستیاب رکھا گیا ہے۔
سال 2019 میں چھانہ پورہ سرینگر میں قائم کئے گئے احاطہ وقار میں پہلے پہل چند ہی بزرگ رجسٹرڈ تھے مگر آج کی تاریخ میں یہاں 200 سے زائد بزرگ درج ہیں۔ ایسے میں یہ ڈے کئیر سینٹر تین سرکاری محکموں کے زیر نگرانی کام کررہا ہے جن میں محکمہ سماج بہبود ,محکمہ صحت اور ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی سرینگر شامل ہیں۔
احاطہ وقار کے ذمہ دار زعما انجینیر خضر محمد اور چیرمین عبدالغنی پرے کہتے ہیں کہ نہ صرف شہر سرینگر بلکہ دیگر اضلاع کے بزرگ بھی ہم سے جڑے ہیں۔ ایسے میں یہ ایک واحد مرکز ہے جو کہ ہم جیسے بزرگوں کو ایک ہی جگہ ملنے اور پھر کچھ لمحات گزارنے کا موقعہ فراہم کرتا ہے۔
کسی بھی معاشرے میں بزرگ اشخاص انتہائی اہم اثاثہ ہوتے ہیں۔ بزرگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ’تپتی دھوپ میں گھنا سایہ‘۔ وہ بچوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں سکون قائم رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تاہم بڑھاپا ایک ایسا فطری عمل ہے جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے۔
احاطہ وقار میں بزرگوں کے عالمی یا دیگر خاص مواقعوں پر تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے۔وہیں یہاں ماہانہ 3 سے 4 پروگراموں کا اہتمام ہوتا رہتا ہے جن میں نہ صرف شہر سرینگر اور دیگر اضلاع سے تعلق رکھنے والے بزرگ شرکت کرتے ہیں بلکہ اہم اور بڑے منصب پر فائز رہے ریٹائرڈ اشخاص بھی ان تقریبات کا حصہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں یہ بزرگ اپنے زندگی کے تجربات اور نصیحت آموز نسخے نئی نسل تک پہنچانے کے لیے نوجوانوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔
اس ڈے کئیر سینٹر میں بزرگ شہریوں کی طبی نگہشداشت کے لیے متعلقہ محکمے نے ماہر ڈاکٹر اور ماہر فیزوتھرپسٹ تعینات رکھا ہے۔ وہیں قانونی مشورہ دینے کیلئے اور بزرگوں کو سماجی بہبود محکمہ میں دستیاب مختلف فلاحی سکیموں سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے اہلکار اور رضاکار بھی تعینات کئے ہیں۔
بزرگوں کی ماہر ڈاکٹر، ڈاکٹر ثاقبہ کہتی ہیں کہ ہم ماہانہ 3 سے 4 سو بزرگ مریضوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ تشخیص کے لئے ان بزرگوں کے گھر بھی جاتے رہتے ہیں جو کہ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اس ڈے کیئر سینٹر میں نہیں آپا تے ہیں۔
مزید پڑھیں: پہلگام میں بے لگام تعمیرات سے ماحولیات کو سنگین خطرہ، اتھارٹی کی کارروائی شروع
بزرگوں کو خاندان کا ستون اور اقدار کا امین سمجھتا آیا ہے۔ لیکن اب اس تیز رفتار اور جدید دور میں معاشرتی اور خاندانی ڈھانچے کمزور ہونے کی وجہ سماجی رویے میں بھی تبدیلی رونما ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔