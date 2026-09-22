جموں میں ڈھائی اضلاع ہیں، پیر پنجل کے ایم ایل اے کے اس تبصرہ پر حکمراں این سی اور بی جے پی کے درمیان ہنگامہ آرائی

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جموں میں ڈھائی اضلاع ہیں، پیر پنجل کے ایم ایل اے کے اس تبصرہ پر حکمراں این سی اور بی جے پی کے درمیان ہنگامہ آرائی
جان نے کہا کہ پیر پنجال کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے۔ اس بار بی جے پی نے غیر منصفانہ کام کیا۔
Published : September 22, 2026 at 4:13 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اسمبلی میں آج حکمراں جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) اور اپوزیشن بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے درمیان حکمراں جماعت کے ایم ایل اے کے 'جموں کے ڈھائی اضلاع ہونے' کے بارے میں بیان پر ہنگامہ ہوا۔
پونچھ حویلی اسمبلی حلقہ سے نیشنل کانفرنس کے ایم ایل اے اعجاز جان نے پونچھ اور پیر پنجال علاقوں میں سیلاب سے متاثر ہونے والوں کو راحت اور بازآبادکاری کا مسئلہ اٹھایا۔ جان نے کہا کہ اس سال جولائی میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے صرف پونچھ ضلع میں 18 اور پیر پنجال میں کل 25 افراد ہلاک ہوئے۔
جان نے کہا کہ لینڈ سلائیڈنگ سے رہائشی مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور یہ مکانات شدید خطرے میں ہیں۔ ان گھروں کے لیے حفاظتی دیواریں تعمیر کی جائیں۔ 80 فیصد سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے۔
ایم ایل اے نے کہا کہ پیر پنجال کے ساتھ ہمیشہ غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے۔ جان نے کہا کہ اس بار بی جے پی نے غیر منصفانہ کام کیا۔ ادھم پور میں سیلاب آنے پر وزیر اعلیٰ نے علاقے کا دورہ کیا۔ لیکن بی جے پی ایم ایل اے نے پیر پنجال کے سیلاب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، پھر بھی وہ ایوان کی کارروائی میں خلل ڈال رہے ہیں اور ہمیں پیر پنجال کے مسائل کو اٹھانے سے روک رہے ہیں۔
اپوزیشن لیڈر سنیل شرما کو نشانہ بناتے ہوئے، جو ایوان سے غیر حاضر تھے، جان نے کہا کہ ایوان سے ایل او پی کی غیر موجودگی پیر پنجال کے لیے ان کی تشویش کو ظاہر کرتی ہے۔ جان نے کہا کہ بی جے پی صرف ڈھائی اضلاع کو جموں مانتی ہے۔
تاہم اس تبصرہ پر بی جے پی ایم ایل ایز نے زبردست ہنگامہ کھڑا کردیا۔ نگروٹا سے بی جے پی ایم ایل اے دیویانی رانا نے کہا کہ پارٹی اس تبصرے کو مسترد کرتی ہے اور جموں و کشمیر کو ایک واحد وجود مانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی جموں و کشمیر کی تقسیم کی اجازت نہیں دے گی۔
بی جے پی کے سینئر ایم ایل اے شیام لال شرما، جو پچھلے سال تک جموں کے لیے علیحدہ ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے، چیکھتے ہوئے کہا کہ، ’’تمہاری ہمت کیسے ہوئی جموں کو ڈھائی اضلاع کہنے کی؟ یہ ریاست ڈوگراؤں نے بنائی تھی اور یہ متحد رہے گی۔‘‘
بعدازاں اسمبلی اسپیکر عبدالرحیم راتھر نے مداخلت کی اور ایم ایل ایز پر زور دیا کہ وہ ایوان کو معمول کے مطابق چلنے دیں۔ ایوان دوپہر 1:30 بجے تک چلتا رہا، کل وقفہ سوالات کے دوران ملتوی کردیا گیا۔
زیرو آور کے دوران کئی ایم ایل اے نے اپنے حلقوں میں تعلیم، ترقی اور دیگر عوامی مسائل پر بات کی۔ حضرت بل سے این سی ایم ایل اے سلمان ساگر نے کہا کہ سری نگر شہر میں آوارہ کتوں کے مسئلہ کو حل کیا جانا چاہئے۔
ساگر نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کے واقعات پر قابو پانا ضروری ہے۔ "کتے پالنے والوں اور پالتو جانوروں سے محبت کرنے والوں کے خدشات کی وجہ سے ہم انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اس مسئلے پر توجہ دی جانی چاہیے۔" انہوں نے سرینگر شہر میں بھیڑ کو کم کرنے اور شہریوں کے رہائشی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت سے ہاؤسنگ پالیسی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔
بعد ازاں کوآپریٹو وزیر جاوید ڈار نے جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1989 میں ترمیم کے لیے ایک بل پیش کیا تاکہ جموں و کشمیر خود انحصار کوآپریٹو ایکٹ 1999 کو منسوخ کیا جا سکے اور جموں و کشمیر کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت خود انحصار کوآپریٹیو کے لیے عبوری انتظامات کیے جائیں۔
بی جے پی نے بل کی مخالفت کی۔ بی جے پی ایم ایل اے پون گپتا نے بل کے خلاف دلیل دیتے ہوئے کہا کہ اسے ایوان میں منظور ہونے سے پہلے سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جانا چاہیے۔بی جے پی ممبران اسمبلی نے گپتا کی حمایت کی۔ گپتا نے کہا، "آپ ایکٹ کو منسوخ کر رہے ہیں، اس میں ترمیم نہیں کر رہے ہیں۔" وہ کوآپریٹیو پر زیادہ سے زیادہ انتظامی کنٹرول چاہتے ہیں۔ "آتمنیربھار" (خود انحصار) ایک کیچ فریس نہیں تھا بلکہ ایک قانون سازی کی سمجھ تھی۔
تاہم ڈار کی دلیل کے بعد یہ بل منظور کیا گیا کہ اس سے کوآپریٹیو میں شفافیت آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ سے متعلق بہت سے فراڈ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "مجھے مالی فراڈ کی 200 شکایات موصول ہوئی ہیں، جن میں سے زیادہ تر جموں سے ہیں۔ لوگ کوآپریٹو سوسائٹیز کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔"
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