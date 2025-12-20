ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 ہندوستانی ریلوے کی تاریخ میں جموں و کشمیر کے سال کے طور پر درج
وادی کشمیر براہ راست ریل نیٹ ورک سےمنسلک ہونا تقریبا ایک صدی کا خواب تھا۔انگریزوں نے بھی غور کرنےکے بعدڈرائنگ بورڈ تک محدود کردیا تھا
Published : December 20, 2025 at 5:43 PM IST
جموں(عامر تانترے): جموں و کشمیر میں اس سال کٹرا سے وادی کشمیر کے لیے بہت زیادہ انتظار کی جانے والی براہ راست ٹرین کے افتتاح کے بعد ایک اہم پیش رفت کا مشاہدہ کیا ہے۔ 6 جون کو جب وزیر اعظم نریندر مودی نے کٹرا کے شری ماتا ویشنو دیوی ریلوے اسٹیشن سے سری نگر کی طرف پہلی وندے بھارت ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا، تو اسے تاریخ میں ایک جگہ ملی، نہ صرف جموں و کشمیر بلکہ پورے ہندوستان کی آئرن لیڈی اندرا گاندھی سے لے کر منموہن سنگھ تک نو وزرائے اعظم کے خواب کو شرمندہ تعبر ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔
وادی کشمیر براہ راست ریل نیٹ ورک سے منسلک ہونے کا صرف خواب ہی دیکھ رہی تھی،کیونکہ ریلوے لائن کو مسلسل پہاڑوں،دریائے چناب کے اوپر سے گزرنا تھا اور لائن بچھائے جانے کے دوران ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنا تھا۔
وادی کشمیر کے لوگوں کے جذبات اور تاثرات کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاح کے دوران بجا طور پر پیش کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ’’اس ریلوے لائن پر کام اس وقت شروع ہوا جب میں اسکول میں تھا اور اب میرے بچے بھی کالج پاس کر چکے ہیں۔
اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا عمل کتنا مشکل اور بوجھل تھا جیسا کہ کئی بار تعمیراتی ایجنسیوں نے کام چھوڑ دیا تھا جب انہیں تراشنے کے دوران ناقابل تصور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔سرنگیں اور پلوں کی تعمیر۔ ادھم پور-سری نگر-بارہمولہ-ریلوے لائن (یو ایس بی آر ایل) پر کٹرہ سے بانہال تک 110 کلومیٹر طویل سٹریٹ میں 97 فیصد سرنگیں اور پل ہیں اور اس محور پر سفر کرتے ہوئے کوئی بھی آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ انجینئروں اور کارکنوں کے لیے تمام چیلنجوں پر قابو پانا کتنا مشکل ہو گا۔لیکن ان کی ہمت اور عزم نے قدرت کی طرف سے پیش کیے گئے ہر چیلنج کو عبور کیا اور وادی کشمیر کو اس سال کٹرا سے پہلی سیدھی ٹرین ملی۔
اگرچہ یہ ہندوستانی ریلوے کی طرف سے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سنگ میل تھا اور 2025 وہ سال تھا جب اسے پورا کیا گیا تھا، لیکن اس سال کے آغاز میں حکومت ہند کی طرف سے جموں و کشمیر کو ایک علیحدہ ریلوے ڈویژن کا تحفہ دیا گیا تھا جب 6 جنوری کو پی ایم مودی نے اس کا عملی طور پر افتتاح کیا تھا اور اسے فیروز پور ڈویژن سے تراش کر باہر نکالا تھا۔جموں ریلوے ڈویژن کے قیام کے بعد سے بنیادی ڈھانچے کی ترقی نے نئی بلندیوں کو دیکھا ہے۔
جموں توی ریلوے اسٹیشن کو تین پلیٹ فارم سے اپ گریڈ کرکے سات پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے اور اس پر کام جاری ہے، نئی ٹرینیں متعارف کرائی جا رہی ہیں اور نئی ریلوے لائنوں کے لیے تجاویز پیش کی جا رہی ہیں تاکہ جو علاقے ہندوستان کے ریلوے کے نقشے سے باہر ہیں وہ بھی ٹرین کے ذریعے منسلک ہو جائیں۔جموں ڈویژن کے قیام کے ساتھ ہی تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کھلے ہیں اور جموں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے معاملے میں ایک نئی شکل اختیار کر رہا ہے۔
جموں ڈویژن جموں و کشمیر کے مختلف ریلوے اسٹیشنوں پر کھانے پینے کے اسٹالوں کی ای نیلامی کے ذریعے اور ٹکٹوں کی جانچ میں اضافہ اور غیر قانونی مسافروں کو جرمانے کے ذریعے فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔
شمالی ریلوے نے نہ صرف وادی کشمیر کو ملک کے باقی حصوں سے مسافر ٹرین کے ساتھ جوڑا بلکہ مال بردار ٹرینیں بھی متعارف کروائی گئیں جو جموں و کشمیر کے باہر سے سیمنٹ اور دیگر چیزیں وادی تک لاتی تھیں اور وادی کشمیر سے چیری سیب بھارت بھر کے مختلف مقامات پر لے جاتی تھیں، جنہیں بصورت دیگر ٹرکوں پر لے جایا جاتا تھا۔
ایک طرف تو اس سال جموں و کشمیر میں ریل گاڑیوں میں بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن 2025 بے مثال بارش اور سیلاب کی وجہ سے ریلوے کے لیے مشکل رہا ہے جس نے کئی مقامات پر ریلوے لائن کو نقصان پہنچایا ہے۔ ان سیلابوں کی وجہ سے ٹرین سروس دو ماہ تک متاثر رہی اور ریلوے کو مسافروں کے رش کو کم کرنے کے لیے خصوصی ٹرینوں کا انتظام کرنا پڑا۔ ان تمام باتوں کے باوجود، کوئی کہہ سکتا ہے کہ سال 2025 ہندوستانی ریلوے کی تاریخ میں جموں و کشمیر سال کے طور پر لکھا گیا ہے۔
کشمیر سے ٹرین کی مختصر تاریخ:
کشمیر کو انڈین ریلوے نیٹ ورک سے جوڑنا ایک صدی سے زیادہ پرانا خواب تھا۔ وادی کشمیر تک ایک تنگ گیج ریل لنک کی تعمیر کا پہلا خیال ایک صدی قبل پیش کیا گیا تھا، جب یکم مارچ 1892 کو مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے جموں سری نگر ریل لنک کا سنگ بنیاد رکھا تھا، بعد میں 1898 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ نے پنجاب کو سری نگر اور وادی کشمیر سے ملانے کے لیے چار قابل عمل راستے پیش کئے، جموں سے بانہال کا راستہ، وادی جہلم سے پونچھ کا راستہ، راولپنڈی سے پنجر کا راستہ وادی جہلم سے ہوتا ہوا اور ایبٹ آباد کا راستہ کالکو سرائے سے جبکہ ہزارہ کے بالائی جہلم میں۔. میٹر اور براڈ گیج ٹریک کے آمیزے کے لیے تفصیلی سروے کیا گیا۔ تاہم، ناگوار آب و ہوا، مشکل خطہ، محدود وسائل اور تاریخ نے اس خیال کو سروے رپورٹس اور ڈرائنگ بورڈ تک محدود کر دیا۔
1905 میں انگریزوں نے بھی اس خیال پر نظرثانی کی اور مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے مغل روڈ کے بعد ریاسی کے راستے جموں اور سری نگر کے درمیان لائن پر اتفاق کیا۔ اس منصوبے میں پیر پنجال رینج کو عبور کرنے کے لیے ایک تنگ گیج ٹریک کا تصور کیا گیا تھا، لیکن یہ منصوبہ صرف خواب ہی رہا۔
آزادی کے بعد بھی اس پراجیکٹ پر کئی بار غور کیا گیا، لیکن جموں-اُدھم پور ریل لنک پروجیکٹ کے لیے 1981 میں ہی منظوری دی گئی۔
1994-95 میں، ادھم پور-سری نگر-بارہمولہ (USBRL) کے درمیان آخری ریل لنک کو منظوری دی گئی اور سال 2002 میں، مرکزی حکومت نے اس ریلوے لائن کو ایک قومی پروجیکٹ قرار دیا۔
وادی کشمیر کو انڈین ریلوے کے نیٹ ورک سے جوڑنے کے خواب کو حقیقت بنانے کے سفر کے دوران چند اہم واقعات درج ذیل ہیں:
1981: جموں – ادھم پور ریل لنک کی منظوری دی گئی۔
1994: سری نگر تک ریل رابطے کی توسیع کا اعلان۔
1995: اودھم پور – کٹرا ریل لنک پر کام شروع ہوا۔
1999: قاضی گنڈ - بارہمولہ ریل لنک پر کام شروع ہوا۔
2002: کٹرا – قاضی گنڈ ریل لنک پر کام شروع ہوا۔
13 اپریل 2005: جموں – ادھم پور سیکشن کھولا گیا۔
11 اکتوبر 2008: مظوم – اننت ناگ سیکشن کھولا گیا۔
14 فروری 2009: بارہمولہ – مظوم سیکشن کھولا گیا۔
28 اکتوبر 2009: اننت ناگ – قاضی گنڈ سیکشن کھولا۔
26 جون 2013: بانہال-قاضی گنڈ سیکشن کھولا گیا۔
4 جولائی 2014: ادھم پور-کٹرا سیکشن کھولا گیا۔
20 فروری 2024: بانہال-سنگلدان سیکشن کھولا گیا۔