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زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس سوپور ملک کی بہترین یونیورسٹیوں میں ایک ہے، نزیر احمد گنائی، وائس چانسلر
وائس چانسلر نے کہا کہ اس یونیورسٹی نے گزشتہ سالوں سے کافی انڈر گریجویٹ پروگرامز بڑھائیں ہیں۔
Published : October 21, 2026 at 10:13 PM IST
بارہمولہ : (کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں قائم زرعی یونیورسٹی واڈورہ کیمپس میں آج وائس چانسلر سوکاسٹ۔ کے نزیر احمد گنائی نے دورہ کیا اور اس دوران انہوں نے یونورسٹی میں کام کاج کے صورتحال کا جائزہ لیا اور اس کے علاوہ انہوں نے طلباء کے ساتھ ملاقات کی۔
اس دوران انہوں نے کہا کہ ہماری یونیورسٹی ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک الگ مقامی رکھتی ہے کیونکہ گزشتہ سالوں سے کافی بچے ایسے ہیں جنہوں نے ملک کے باہر دنیا کی بڑی پڑی یونیورسٹیوں میں داخلہ لیا ہے اور اپنے اپنے شعبوں میں نمایاں کارکردگی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس یونیورسٹی نے گزشتہ سالوں سے کافی انڈر گریجویٹ پروگرامز بڑھائیں ہیں جس سے کافی طلباء اب اس زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو بہتر تعلیم دیں تاکہ کل کو ان کو روزگار حاصل ہوں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت اس یونیورسٹی میں دیگر ممالک سے بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور دو ہزار سے زائد بچے ملک کی دیگر ریاستوں سے بھی بڑھنے آتے ہیں اور اس یونیورسٹی کی کوشش ہے کہ ہم ان کو اور بہتر کریں۔
انہوں نے بتایا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان میں جتنی بھی یونورسٹی ہیں اس میں سے ہماری یونیورسٹی میں سب سے زیادہ بچے ملک کے دیگر ممالک سے یہاں یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے کیونکہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ کافی بہتر ہے۔