نصاب سے سرسید اور علامہ اقبال کو حذف کرنے کا یکطرفہ فیصلہ تعلیمی روایت اور فکری تنوع کے منافی: شاہنواز چوہدری
جموں یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پی جی پولیٹیکل سائنس نصاب سے سرسید احمد خان اورعلامہ اقبال کے موضوعات کونکالنے پرمحمد شاہنواز چوہدری کا ردعمل
Published : March 24, 2026 at 7:48 AM IST
جموں(اشرف گنائی): جموں یونیورسٹی کی جانب سے ایم اے پولیٹیکل سائنس کے نصاب سے علی محمد جناح، سرسید ،علامہ اقبال سے متعلق موضوعات کو حذف کرنے کی سفارش پر سیاسی حلقوں میں شدید ردِعمل سامنے آ رہا ہے۔
کانگریس لیڈر محمد شاہنواز چوہدری نے اس فیصلے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جموں یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پی جی سطح کے پولیٹیکل سائنس نصاب سے سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کو نکالنے کی عجلت میں کی گئی کوشش ایک علمی بدنامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا یکطرفہ فیصلہ جموں و کشمیر کی تعلیمی روایت اور فکری تنوع کے منافی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یونیورسٹی حکام فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلی عمر عبداللہ اور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے، جب کہ دانشور طبقے کو بھی اس کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔
اس معاملے پر جموں و کشمیر کے وزیر جاوید احمد رانا نے بھی سخت ردِعمل ظاہر کیا اور اسے غیر علمی قدم قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے فیصلے تعلیمی آزادی اور تنقیدی سوچ کو نقصان پہنچاتے ہیں جموں یونیورسٹی کی جانب سے علامہ محمد اقبال اور سر سید احمد خان کو نصاب سے خارج کرنے کی سفارش ایک مضحکہ خیز اور غیر علمی اقدام ہے جو فکری تخریب کاری کے مترادف ہے۔ ان عظیم مفکرین کو نصاب سے نکال کر یونیورسٹی تنقیدی تعلیم کے مرکز سے ایک پروپیگنڈہ مشین میں تبدیل ہو رہی ہے۔
وزیر جاوید رانا نے سماجی رابطہ ویب سائٹ ایکس پر مزید لکھا کہ یہ اقدام باشعور اور سوال کرنے والے شہری پیدا کرنے کے بجائے نظریاتی شدت پسندی کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ جموں یونیورسٹی کو تاریخ میں من مانی تبدیلیوں کی تجربہ گاہ بننے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی تعلیمی خودمختاری کو بروئے کار لاتے ہوئے فکری مکالمے اور علمی تنوع کو فروغ دینا چاہیے، تاکہ طلبہ میں تحقیق، سوال کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، نہ کہ انہیں محض تابع دار بنایا جائے۔
اسی طرح سیاسی رہنما عرفان ناقب نے بھی یونیورسٹی کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں شخصیات برصغیر کی فکری اور تعلیمی تاریخ میں اہم مقام رکھتی ہیں، اور انہیں نصاب سے خارج کرنا علمی دائرہ کار کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔ بتادیں کہ جموں میں اکھل بھارتیہ ویدیارتی پریشد نے نصاب سے محمد علی جناح کے اسباق کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔