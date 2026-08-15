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یومِ آزادی پر ترنگا ملک کی شان اور عزت کی علامت ہے: ڈی آئی جی شیوش کمار شرما
ڈی آئی جی شیوش کمار شرما نے ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے عوام کو یومِ آزادی کی مبارک باد پیش کی۔
Published : August 15, 2026 at 5:44 PM IST
جموں : ملک کے دیگر حصوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی 80واں یومِ آزادی قومی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر سری نگر میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جہاں جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے قومی پرچم لہرایا اور پریڈ کا معائنہ کرتے ہوئے سلامی لی۔ جموں خطے کی سب سے بڑی تقریب ایم اے اسٹیڈیم جموں میں منعقد ہوئی، جہاں نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے قومی پرچم لہرایا۔ جموں و کشمیر کے دیگر اضلاع میں بھی یومِ آزادی کی تقریبات پُرامن انداز میں منعقد ہوئیں۔
اودھم پور۔ریاسی رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس (ڈی آئی جی) شیوش کمار شرما نے ای ٹی وی بھارت کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے یومِ آزادی کی تقریبات، نوجوانوں کے کردار، قومی یکجہتی، منشیات سے پاک معاشرے اور جموں و کشمیر میں سکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی۔ ڈی آئی جی شیوش کمار شرما نے کہا کہ ترنگا ہمارے ملک کی شان اور عزت کی علامت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کے بے شمار بہادر سپوتوں نے اس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں اور انہی قربانیوں کی بدولت آج ہم ملک کی گلی گلی اور ہر گوشے میں آزادی کے ساتھ ترنگا لہرا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یومِ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں اودھم پور خطے میں ویپار منڈل کی جانب سے ایک بائیک ریلی بھی نکالی گئی، جس میں نوجوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔
ڈی آئی جی نے کہا کہ نوجوانوں کی اس بڑی شرکت نے ایک واضح پیغام دیا ہے کہ مستقبل میں ملک کی قیادت کی ذمہ داری انہی کے کندھوں پر ہوگی۔ ڈی آئی جی نے کہا کہ آج کے یہی نوجوان مستقبل میں ڈاکٹر، انجینئر، آئی اے ایس افسر اور ملک کے مختلف شعبوں کے رہنما بنیں گے۔ نوجوان نسل میں ترنگے کے تئیں جو محبت اور احترام دیکھنے کو مل رہا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ نوجوانوں کو منشیات سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے اور نشہ آور اشیا کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کو کھیلوں اور دیگر صحت مند سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کا آئین ملک کے تمام شہریوں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔
شیوش کمار شرما نے قومی اتحاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سرزمین پر ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کوئی بھی طاقت ملک کی وحدت اور سالمیت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن ممالک کی جانب سے مبینہ طور پر سرپرستی حاصل دہشت گردی کے ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے فوج، پولیس، سی آر پی ایف اور ایس او جی سمیت تمام سکیورٹی فورسز باہمی تال میل کے ساتھ کام کررہی ہیں۔ ہر شہری کی حفاظت اور سلامتی پولیس اور سکیورٹی فورسز کی اولین ترجیح ہے۔
ڈی آئی جی کے مطابق سکیورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف علاقوں میں چیکنگ، تلاشی، ایریا ڈومینیشن اور کورڈن اینڈ سرچ آپریشنز جاری ہیں تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا بروقت پتہ لگایا جاسکے اور عوام کو محفوظ ماحول فراہم کیا جاسکے۔ ڈی آئی جی شیوش کمار شرما نے عوامی تعاون کو سکیورٹی کے لیے انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ پولیس کی طاقت عوام ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر انہیں کسی بھی مشتبہ شخص، ملک دشمن سرگرمی یا لاوارث اور مشتبہ شے کے بارے میں اطلاع ملے تو فوری طور پر پولیس کو آگاہ کریں۔
انہوں نے بتایا کہ شہریوں سے موصول ہونے والی اطلاعات پر پولیس فوری کارروائی کرتی ہے۔ پولیس کی اینٹی سبوتاج ٹیمیں، بم ڈسپوزل اسکواڈ (بی ڈی ایس) اور ڈاگ اسکواڈ مختلف مقامات پر تعینات رہتے ہیں۔ کسی مشتبہ شخص یا سرگرمی کی اطلاع ملنے پر کوئیک رسپانس ٹیمیں (کیو آر ٹیز) اور اسپیشل آپریشنز گروپ (ایس او جی) بھی فوری طور پر موقع پر پہنچتے ہیں۔ انہوں نے شہریوں کا بروقت اطلاع فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ دور دراز دیہی علاقوں میں رہنے والے شہری بھی اپنے علاقوں کی سلامتی کے حوالے سے چوکس ہیں۔
ڈی آئی جی نے کہاکہ دیہات میں رہنے والے لوگ اپنے علاقے میں امن برقرار رکھنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع پولیس کو دیتے ہیں۔ ڈی آئی جی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے اردگرد کے ماحول پر نظر رکھیں اور کسی بھی مشتبہ سرگرمی کو معمولی سمجھ کر نظرانداز نہ کریں۔ نوجوانوں کے نام اپنے پیغام میں شیوش کمار شرما نے کہا کہ ملک کی خدمت صرف سرحدوں کی حفاظت، فوج یا پولیس میں خدمات انجام دینے تک محدود نہیں ہے۔ ہر شہری اپنے فرائض ایمانداری اور ذمہ داری سے انجام دے کر ملک کی خدمت کرسکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر کوئی طالب علم پوری محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کرکے ایک اچھا شہری بنتا ہے تو یہ بھی ملک کی خدمت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر اپنے فرائض پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ بھی قوم کی خدمت کررہا ہے۔ انہوں نے اساتذہ کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی استاد اپنے طلبہ کو اچھی تعلیم فراہم کرتا ہے اور اس کے طلبہ آگے چل کر ڈاکٹر، انجینئر یا آئی اے ایس افسر بنتے ہیں تو استاد کی یہ خدمت بھی ملک کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
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ڈی آئی جی نے کہا کہ اگر ہر شہری اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ انجام دے تو ملک مزید مضبوط ہوگا اور نوجوان نسل ترقی کی راہ پر آگے بڑھے گی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ سب مل کر ملک کو مضبوط بنانے، امن قائم رکھنے اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔