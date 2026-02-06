ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے بوجھ کم کرنے کے لیے دوستانہ حل کے رجحان کو فروغ دینا ہوگا
ثالثی مہم 'مصالحت برائے قوم' پروگرام کا مقصد عوام میں باہمی تنازعات کے پرامن حل کو کو فروغ دینا ہے۔
Published : February 6, 2026 at 8:28 AM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے بوجھ کو کم کرنے کے لئے دوستانہ حل کے رجحان کو فروغ دینے کے لئے آج سپریم کورٹ کی ہدایت اور ہائی کورٹ جموں و کشمیر لداخ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ضلع لیگل سروسز اتھارٹی (DLSA) اننت ناگ کی جانب سے ضلع کورٹ کمپلیکس اننت ناگ میں ایک روزہ میڈی ایشن مہم 'مصالحت برائے قوم' کا انعقاد کیا گیا۔
اس اہم پروگرام کا مقصد عوام میں باہمی تنازعات کے پرامن اور دوستانہ حل کے رجحان کو فروغ دینا اور عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کے بوجھ کو کم کرنا تھا۔ اس میڈی ایشن کیمپ کا افتتاح پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز جج اننت ناگ و چیئرمین ڈی ایل ایس اے اننت ناگ جناب طاہر خورشید رینہ نے کیا۔
انہوں نے کہا کہ میڈی ایشن ایک مؤثر اور جدید متبادل نظامِ انصاف ہے، جو فریقین کو طویل عدالتی کارروائیوں، اخراجات اور وقت کے ضیاع سے بچاتے ہوئے جلد، سستا اور باہمی رضامندی پر مبنی انصاف فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کا بنیادی مقصد معاشرے میں ہم آہنگی، بھائی چارہ اور باہمی اعتماد کو فروغ دینا ہے تاکہ لوگ عدالتوں میں جانے کے بجائے افہام و تفہیم اور مصالحت کے ذریعے اپنے تنازعات حل کرنے کو ترجیح دیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ میڈی ایشن کے ذریعے نہ صرف مقدمات کی تعداد میں کمی آئے گی، بلکہ عدالتی نظام کو مزید مؤثر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔
اس موقع پر عدالتی افسران، بار ایسوسی ایشن کے اراکین، مصالحت کاروں (میڈی ایٹرز) اور قانونی برادری کے دیگر معزز اراکین نے شرکت کی۔ شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ عوام میں قانونی آگاہی بڑھانے اور تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھیں گے۔
پروگرام کے دوران میڈی ایشن کی اہمیت، طریقہ کار اور اس کے فوائد کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں اور لوگوں کو اس متبادل نظامِ انصاف سے بھرپور استفادہ کرنے کی ترغیب دی گئی۔
آخر میں ڈی ایل ایس اے اننت ناگ نے امید ظاہر کی کہ اس طرح کے اقدامات مستقبل میں بھی جاری رہیں گے تاکہ عوام کو فوری، سستا اور مؤثر انصاف فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ ای ٹی وی بھارت کے لئے اننت ناگ سے فیاض لولو کی رپورٹ