ٹریفک پولیس کی جانب سے 2 بائک، ایک اسکوٹر اور 3 گاڑیاں ضبط کی گئیں
جموں وکشمیرکے ضلع پلوامہ میں ٹریفک رولر کشمیر آر پی سنگھ کی قیادت میں ٹریفک پولیس نے مہم چلائی
Published : December 12, 2025 at 5:28 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے کاکا پورہ علاقے میں آج محمکہ ٹریفک کی جانب سے چلائی جانے والی مہم کے دوران 2 بائک، ایک اسکوٹر اور 3 گاڑیاں ضبط کی گئیں۔ ایس ایس پی ٹریفک رولر کشمیر آر پی سنگھ کی قیادت میں ٹریفک پولیس کشمیر نے مین بازار کاکا پورہ پلوامہ میں ایک مہم چلائی اور ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ مہم کے دوران 2 بائک، 1 اسکوٹر ایک ماروتی ایکو، ایک ویگنار اور ایک دودھ سپلائی کرنے والا ٹرک مناسب دستاویزات کے بغیر چلاتے پائے جانے پر ضبط کیا گیا۔
ایس ایس پی ٹریفک رولر کشمیر اور ڈی وائی ایس پی ٹریفک پلوامہ و شوپیان کی قیادت میں چلائی گئی مہم کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر تقریباً 50 گاڑیوں کے چالان کیے گئے۔
ایس ایس پی ٹریفک رولر کشمیر آر پی سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی مہم وادی بھر میں شدت اختیار کرے گی تاکہ لوگوں اور ٹریفک کی حفاظت کو یقینی بنایا جاسکے۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی ریاستوں سے مناسب نمبر اور ملکیت کے بغیر خریدی گئی گاڑی کو ضبط کر لیا جائے گا اور گاڑیوں کے مالکان سے اپیل کی کہ وہ ملکیت کی منتقلی کو یقینی بنائیں یا قانون کا سامنا کریں۔
ایس ایس پی رولر ٹریفک کشمیر نے کہا کہ ایچ آر پی سی پلیٹس کے بغیر چلنے والے ڈمپر اور ٹپر کو یقیناً قانون کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ وہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔