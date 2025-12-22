ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جدید سہولتوں کے سائے میں دم توڑتی سوکھی سبزیوں کی روایت
موسم سرما میں برف باری کے دوران سبزیوں کی مقامی بازار تک رسائی نا ہونے پر سوکھی سبزیاں دسترخوان کی زینت ہوتی تھیں۔
Published : December 22, 2025 at 4:48 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): وادیٔ کشمیر میں سوکھی سبزیوں کا استعمال صرف غذائی عادت نہیں بلکہ ایک ناگزیر ضرورت اور ثقافتی روایت ہے۔ سخت اور طویل سردیوں کے دوران، جب برف باری کے باعث کئی کئی ہفتوں بلکہ مہینوں تک سڑک رابطہ منقطع رہتا تھا، بازاروں میں تازہ سبزیوں کی شدید قلت پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسے حالات میں گھروں میں پہلے سے محفوظ کی گئی سوکھی سبزیاں( ہوکھ سِیُن") ہی روزمرہ خوراک کا اہم حصہ بنتی تھیں۔کدو ، ساگ، بینگن ، شلجم ،پالک ،ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کو موسمِ گرما میں خشک کر کے سردیوں کے لیے محفوظ کرنا ہر کشمیری گھر کی ایک معمول روایت ہے۔ وہیں اس موسم میں سوکھی مچھلیاں جنہیں کشمیری میں "ہوکھ گاڑء" کہا جاتا ہے کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔
آج بھی یہ روایت کم و بیش برقرار ہے لیکن ماضی میں سوکھی سبزیوں کی تیاری ایک اجتماعی گھریلو سرگرمی ہوتی تھی، جس میں خواتین کا کردار مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ عمل نہ صرف غذائی تحفظ کا ذریعہ تھا بلکہ آنے والی سردیوں کے لیے پیش بندی اور خود کفالت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ سوکھی سبزیوں سے تیار ہونے والے پکوان سرد موسم میں جسم کو حرارت فراہم کرتے ہیں اور ذائقے کے اعتبار سے بھی ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے۔
تاہم وقت کے ساتھ ساتھ حالات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ سڑکوں کا بہتر نیٹ ورک، سرنگوں کی تعمیر، جدید ٹرانسپورٹ سہولیات اور کولڈ اسٹوریج جیسی سہولتوں نے وادی کو سال بھر باقی ملک سے جوڑ دیا ہے۔ آج شدید برف باری کے دوران بھی تازہ سبزیاں باہر کی منڈیوں سے وادی تک پہنچ جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں غذائی قلت کا وہ خدشہ تقریباً ختم ہو چکا ہے جو ماضی میں عام تھا۔
اسی تبدیلی کے باعث سوکھی سبزیوں کی مانگ میں واضح کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ نئی نسل تازہ سبزیوں کو زیادہ پسند کرتی ہے اور سوکھی سبزیوں کے پکوان اب زیادہ تر مخصوص مواقع یا بزرگوں کی پسند تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں یہ قدیم روایت آہستہ آہستہ دم توڑتی محسوس ہو رہی ہے، جو کبھی کشمیری طرزِ زندگی کا لازمی حصہ تھی۔
ماہرین کے مطابق یہ رجحان صرف غذائی عادات کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ثقافتی تبدیلی کی علامت بھی ہے۔ اگرچہ تازہ سبزیوں کی دستیابی سہولت اور خوشحالی کی نشانی ہے، لیکن سوکھی سبزیوں سے وابستہ روایات، ذائقے اور مقامی دانش کا ختم ہونا ایک ثقافتی خلا پیدا کر سکتا ہے۔
اننت ناگ کے رہنے والے منظور احمد ڈار کا کہنا ہے کہ سوکھی سبزیاں یہاں کی پسندیدہ غذا ہے۔ ہم گرمیوں کے موسم میں مختلف سبزیاں دھوپ میں سکھا لیتے ہیں تاکہ سردیوں کے ایام کے دوران سبزیوں کی قلت کے دوران انہیں استعمال کیا جائے۔ یہ روایت برسوں سے چلی آرہی ہے لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ یہ روایت آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ سردیوں کے موسم میں لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس موسم میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور سردیوں میں سوکھی سبزیاں صحت کے لئے بھی مفید ہے۔ تاہم موسمی تبدیلی اور سڑک رابطہ میں ترقی ہونے سے سوکھی سبزیوں کی مانگ میں کمی ہوئی ہے۔ اب اسے شوق والے افراد ہی اپنے دسترخوان کی زینت بناتے ہیں۔ ڈار کے مطابق اس روایت کو مکمل طور پر ترک کرنے کے بجائے اسے ثقافتی ورثے کے طور پر محفوظ رکھا جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی کشمیری خوراک کے اس منفرد اور تاریخی پہلو سے واقف رہ سکیں۔
سوکھی سبزی فروش نیاز احمد کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ 15 برسوں سے سوکھی سبزی فروخت کر رہے ہیں، اس کی مانگ موسمی حالات پر منحصر ہے ،تاہم برفباری میں کمی ہونے اور قومی شاہراہ کھلا رہنے سے اس کی مانگ میں کمی ہوئی ہے، تاہم بیشتر لوگ اس روایتی سوکھی سبزی کو آج بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کی لذت منفرد ہے۔
مزید پڑھیں: وادی میں سیب کے باغات کو جلانے اور کاٹنے کا بڑھتا رجحان، کسانوں میں بے چینی اور تشویش کا باعث
منظور احمد میر نامی سوکھی سبزی فروش کے مطابق سوکھی سبزیاں موسم سرما کے غذاؤں کی زینت ہیں۔ لوگ مختلف سوکھی سبزیاں خاص کر سوکھے کدو خریدتے ہیں جو اس موسم میں صحت کے لئے کارگر ہے۔ تاہم دور حاضر میں موسم سرما کے دوران بھی تازہ سبزیاں میسر ہونے سے سوکھی سبزیوں کی مانگ میں کمی دیکھی جارہی ہے۔ وہ یہ کاروبار اس امید سے چلا رہے کہ آج بھی سوکھی سبزیاں کھانے والے شوقین افراد کی کمی نہیں ہے۔