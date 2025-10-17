ETV Bharat / jammu-and-kashmir
حضرت شیخ العالمؒ کی تعلیمات مشعل راہ، اگلے جمعہ چرارِ شریف میں وعظ و تبلیغ کا میرواعظِ کشمیر نے کیا اعلان
واعظ نے اعلان کیا کہ اگلے جمعہ یعنی 24 اکتوبر کو چرارِ شریف میں ایک خصوصی وعظ و تبلیغ کی مجلس آراستہ ہوگی۔
Published : October 17, 2025 at 6:41 PM IST
سرینگر:(پرویز الدین) مولوی محمد عمر فاروق نے کہا کہ حضرت شیخ العالم نورالدین نورانیؒ کے عرس حضرتؒ کا پیغامِ توحید، محبت، سادگی اور خدمتِ خلق آج ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ مرکزی جامع مسجد سرینگر میں نماز جمعہ سے قبل فرزندان توحید کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے میرواعظ نے کہا کہ اس برگزیدہ ولیِ کامل نے اپنی گہری روحانیت اور حکمت و دانائی سے عبارت شاعری کے ذریعے قرآنِ کریم کی تعلیمات کو کشمیری زبان میں عام کیا تاکہ دینِ اسلام کا پیغام ہر خاص و عام تک پہنچے۔
آپؒ نے اس وادی میں خدا ترسی، اصلاحِ نفس، رواداری اور باہمی احترام کی ایسی ثقافت کو پروان چڑھایا جو صدیوں سے کشمیری سماج کی شناخت بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت نند ریشیؒ نے ہمیں یہ سکھایا کہ عزت و وقار نسب یا خاندان سے نہیں بلکہ نیکی اور پرہیزگاری سے حاصل ہوتا ہے اور حقیقی اصلاح اپنے نفس کی تطہیر سے شروع ہو کر خدمتِ خلق پر مکمل ہوتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ حضرتؒ کے ابدی شرکھ (اشعار) آج بھی کشمیریوں کے دلوں اور گھروں کو منور کر رہے ہیں۔ اس موقعہ پر میر واعظ نے اعلان کیا کہ اگلے جمعہ یعنی 24 اکتوبر کو چرارِ شریف میں ایک خصوصی وعظ و تبلیغ کی مجلس آراستہ ہوگی جس میں وہ حضرت شیخ العالمؒ کی تعلیمات اتحاد، اخلاقی تجدید، اور ان کی موجودہ دور میں اہمیت اورمعنویت پر روشنی ڈالیں گے۔