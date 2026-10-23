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کشمیر کے خزاں سیاحتی سیزن کو سرینگر کے باغ گل داﺅد سے نئی پہچان ملنے کی امید
پھولوں کی بہار دسمبرکے اوائل تک جاری رہنے کی توقع ہے،سیلفی پوائنٹس اور سیاحوں کی سہولت کے لیے باغ میں بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔
Published : October 23, 2026 at 10:56 AM IST
سرینگر ( جاوید ڈار): جموں و کشمیر کے خزاں سیاحتی سیزن کو سرینگر کے باغ گل داﺅد سے نئی پہچان ملنے کی امید ہے۔ ڈائریکٹر فلوریکلچر نےماتھورا معصوم کے مطابق، سیاحوں کے لیے ایک نئی کشش پیدا کرنے کی غرض سے باغ گل داﺅ دکو ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر تیار کیا گیا ہے، جہاں تقریباً ساڑھے تین لاکھ پھولدار پودے لگائے گئے ہیں۔
ان پودوں پر پھولوں کی بہار دسمبر کے اوائل تک جاری رہنے کی توقع ہے سرینگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا نمائندو ں سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر فلوریکلچر، گارڈنز اینڈ پارکس کشمیر ماتھورا معصوم نے کہا کہ اس باغ کو وسیع تر پھولوں کی کیاریوں، رنگ برنگے پھولوں کی دلکش نمائش، آبی تزئین، پرگولاز (سایہ دار آرائشی ڈھانچوں)، سیلفی پوائنٹس اور سیاحوں کی سہولت کے لیے بہتر انتظامات سے آراستہ کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ باغ گل داﺅ دمحکمہ فلوریکلچر کا ایک خوابوں کا منصوبہ ہے اور محکمہ چاہتا ہے کہ اس باغ کو بھی وہی اہمیت اور مقبولیت حاصل ہو جو کشمیر کے مشہور ٹیولپ گارڈن کو حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کی کوشش ہے کہ کشمیر کا کوئی بھی موسم سیاحتی اعتبار سے بے رونق نہ رہے۔ ان کے مطابق، موسم بہار کو ٹیولپ کے پھولوں سے جبکہ خزاں کو کرسنتھیمم کے پھولوں سے منسوب کیا جانا چاہیے، تاکہ سیاحوں کو سال کے مختلف موسموں میں کشمیر کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔
ڈائریکٹر فلوریکلچر نے بتایا کہ اس باغ کی تزئین و آرائش اور منصوبہ بندی میں کرسنتھیمم کے پھولوں کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے، جبکہ چنار، میپل اور جِنکگو سمیت مختلف اقسام کے درخت خزاں کے رنگا رنگ منظر کو مزید دلکش بناتے ہیں۔ ان درختوں کے بدلتے رنگ اور پھولوں کی خوبصورتی باغ کی مجموعی کشش میں اضافہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باغ کی تیاری کے دوران موسمی حالات کے باعث محکمہ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تاہم افسران اور مالیوں نے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کے ذریعے اس منصوبے کو مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔
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ماتھورام سوم کے مطابق، کرسنتھیمم کے پھول تقریباً ڈیڑھ ماہ تک کھلے رہ سکتے ہیں اور اگر موسمی حالات سازگار رہے تو ان کی بہار 5 یا 6 دسمبر تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ تاہم پھولوں کے کھلنے اور ان کی تازگی کا دورانیہ موسمی حالات پر منحصر ہوگا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کرسنتھیمم گارڈن خزاں کے دوران بڑی تعداد میں سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرے گا اور کشمیر کی سیاحتی سرگرمیوں کو روایتی ٹیولپ سیزن سے آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔