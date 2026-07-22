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صورت حال انتہائی نازک، ہر طرف پانی ہی پانی'، رامبن میں شدید بارشیں، مقامی لوگوں کی حکومت سے مدد کی اپیل
ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور خطرے والے علاقوں سے دور رہیں۔
By ANI
Published : July 22, 2026 at 7:44 AM IST
کٹھوعہ: جموں و کشمیر کے ضلع کٹھوعہ کے رہائشیوں نے منگل کے روز علاقے میں پانی جمع ہونے اور سیلاب کی صورت حال پر گہری تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا، اور دعویٰ کیا کہ بار بار آنے والے سیلاب نے ان کے وسائل کو بھاری نقصان پہنچایا ہے اور فصلوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔
طوفانی بارشوں کے باعث آنے والے اچانک سیلاب کے بعد سحر کھڈ کے مقام پر اولڈ سانبہ-کٹھوعہ روڈ کے کئی حصے بہہ گئے ہیں۔ ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہے، جس کی وجہ سے قریبی دیہات کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔
ایک مقامی رہائشی، محمد علی نے بتایا کہ صورت حال انتہائی نازک ہو چکی ہے اور لوگ کھانا اور پانی جیسی بنیادی ضروریات کا بندوبست کرنے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "اب نیچے جہاں فصلیں لگی ہوئی ہیں، وہاں خطرہ منڈلا رہا ہے؛ نیچے موجود ہر چیز تباہ ہو سکتی ہے۔"
راجوری میں بھی شدید بارشیں
دریں اثنا، جموں و کشمیر کے ضلع راجوری میں بھی منگل کی علی الصبح سے تیز بارشیں شروع ہو گئیں، جس کے بعد ضلع انتظامیہ اور راجوری پولیس نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے رہائشیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے، اچانک سیلاب (فلیش فلڈ)، لینڈ سلائیڈنگ (تودے گرنے) اور پانی جمع ہونے کے شدید خدشات ہیں۔
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ضلع انتظامیہ نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شدید بارشوں کے اس سلسلے کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور دریاؤں، ندی نالوں اور سیلاب کے خطرے والے علاقوں سے دور رہیں۔ رہائشیوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سیلاب زدہ سڑکوں یا پلوں کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں اور انتظامیہ کی طرف سے جاری کردہ موسم کی اپ ڈیٹس اور ہدایات پر عمل کریں۔
انتظامیہ اور پولیس نے جاری کی ایڈوائزری
پبلک ایڈوائزری (عوامی ہدایت نامہ) کے مطابق، لوگوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ تب تک گھروں کے اندر ہی رہیں جب تک کہ سفر انتہائی ضروری نہ ہو اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ کسی بھی ہنگامی صورت حال کی صورت میں، رہائشیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر مقامی انتظامیہ یا ہنگامی خدمات (ایمرجنسی سروسز) سے رابطہ کریں۔
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راجوری پولیس نے بھی ایک فوری ایڈوائزری جاری کی ہے، جس میں وارننگ دی گئی ہے کہ مسلسل ہونے والی تیز بارش کے باعث ضلع میں دریاؤں کے پانی کی سطح میں تیزی سے اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے، "راجوری کے علاقوں میں جاری شدید بارشوں کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ دریاؤں میں پانی کی سطح تیزی سے بڑھ جائے گی۔"
پولیس نے رہائشیوں سے اپیل کی کہ وہ مکمل طور پر الرٹ رہیں اور دریا کے کناروں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خطرے والے علاقوں کو فوری طور پر خالی کر دیں۔ راجوری پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ "تمام رہائشیوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مکمل طور پر چوکس رہیں اور دریا کے تمام کناروں اور تودے گرنے کے خطرے والے علاقوں کو فوری طور پر خالی کر دیں، اور جب تک انتہائی ضروری نہ ہو گھروں سے باہر نہ نکلیں۔"
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