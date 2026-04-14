لداخ میں جیری کین کچرا؛ پہاڑوں میں دفن ماضی، آج کا ماحولیاتی بحران
دوسری جنگ عظیم سے پڑے جیری کین لداخ کے نازک ماحول کے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔
Published : April 14, 2026 at 8:14 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 8:20 PM IST
سرینگر: لداخ کے برف سے ڈھکے پہاڑوں میں جب ایک پرانا دھاتی 'جیری کین' (Jerrycan) ملا تو معلوم ہوا کہ یہ دوسری جنگ عظیم کے زمانے کا ہے۔ اس دریافت نے نہ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کی بلکہ"پہاڑوں اور گلیشیئرز میں برسوں سے پڑے دھاتی کچرے" جیسے اہم مسئلہ کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی۔
ریٹائرڈ فوجی افسر، کرنل پی ایس بندرا، نے بتایا کہ "یہ زنگ آلود جیری کین 1944 میں وہاں گرایا گیا تھا اور آج تک برف میں محفوظ رہا۔" انہوں نے فوج کو اس کچرے کی صفائی کی ضرورت کے بارے میں سختی سے آگاہ کیا۔ یہ جیری کین اصل میں فوجیوں کے لیے ضروری سامان خاص کر کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ مٹی کا تیل لے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ وقت کے ساتھ کچھ کین بنکروں یا عارضی راستوں میں بھی استعمال ہوئے، لیکن بڑی تعداد میں ان کا کچرا پہاڑوں، وادیوں اور گلیشیئرز میں جمع ہو گیا ہے، جو اب ایک "خاموش زخم" بن چکا ہے۔
کرنل بندرا کے مطابق، سیاچن اور دولت بیگ اولڈی جیسے دور دراز علاقوں میں سڑکیں نہ ہونے اور خراب موسم کی وجہ سے پہلے یہ کچرا واپس لانا ممکن نہیں تھا۔ فوج کو زیادہ تر سامان ہیلی کاپٹر یا جانوروں کے ذریعے پہنچانا پڑتا تھا۔
لداخ ایک اہم سرحدی علاقہ ہے جہاں بھارت کی سرحدیں پاکستان اور چین سے ملتی ہیں۔ سیاچن دنیا کا سطح سمندر سے سب سے بلند ترین جنگی میدان ہے جہاں سخت موسم میں بھی فوجی تعینات رہتے ہیں۔ یہاں درجہ حرارت منفی 60 تک گر جاتا ہے اور مٹی کا تیل کھانا پکانے اور برف پگھلا کر پانی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
جیری کین کا غیر فوجی استعمال
ماضی میں مقامی باشندے بھی جیری کین استعمال کرتے تھے۔ لُکنگ پانگونگ گاؤں کے ایک سابق نمائندے کے مطابق: "لوگ گھوڑوں پر کین رکھ کر دور دراز علاقوں سے پانی لاتے تھے، لیکن اب پانی کی سہولت آنے کے بعد یہ روایت ختم ہو گئی ہے۔" یہ کچرا نہ صرف ماحول کو نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ کئی واقعات میں جاندار اس کچرے سے زخمی ہو چکے ہیں۔
سیاحت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ "اب ٹریکنگ کے دوران زیادہ تر لوگ مٹی کے تیل کے بجائے ایل پی جی استعمال کر رہے ہیں، جس سے آلودگی کم ہوئی ہے۔" اس کے علاوہ، گائیڈز اور سیاحوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنا کچرا واپس لائیں، ورنہ جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔
مستقبل خطرے میں؟
ماہرین ماحولیات خبردار کرتے ہیں کہ یہ دھاتی کچرا مٹی اور پانی کو آلودہ کر سکتا ہے، جو مستقبل میں بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ 2019 کے بعد لداخ میں سڑکوں اور دیگر سہولیات کی تعمیر تیزی سے ہوئی ہے، جس سے دور دراز علاقے قابل رسائی بن چکے ہیں۔ اس دوران پرانا کچرا بھی سامنے آنے لگا ہے۔
تاہم اب فوج "ریورس لاجسٹکس" کے ذریعے سامان پہنچانے کے بعد واپسی پر کچرا بھی ساتھ لا رہی ہے۔ اب تک کئی ٹرک کچرا لے کر لیہہ اور کارو پہنچ چکے ہیں، جسے بعد میں نیلام کیا جائے گا۔ تاہم، اس کچرے کو نکالنا آسان نہیں کیونکہ یہ برف میں جما ہوا ہے۔ کرنل بندرا نے تجویز دی ہے کہ پورٹروں کو مالی انعام دیا جائے تاکہ وہ اس کچرے کو نکالنے میں مدد کریں۔
انہوں نے مزید کہا کہ "اگر ایک جیری کین نکالنے پر رقم دی جائے تو لوگ اس کام میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے اور ماحول کو صاف رکھنے میں مدد ملے گی۔"
