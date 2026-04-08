ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سرکاری ملازمین کی برطرفی کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے، رفیق احمد نایک
Published : April 8, 2026 at 7:25 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) وادی کشمیر میں سرکاری ملازمین کو دہشت گردانہ معاملات کے الزام میں ملازمت سے برطرف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج مزید دو ملازمین کو برطرف کیا گیا۔ اس ضمن میں پی ڈی پی لیڈر اور ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایل جی منوج سنھا کو ملازمین کی برطرفی کا یہ سلسلہ بند کرنا چاہیے کیونکہ فی الوقت وادی کشمیر میں حالات نارمل ہو رہے ہیں اور ان حالات میں سرکار کو ایسے کیسوں میں ہمدردانہ لہجہ استعمال کرکے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔
رفیق احمد نایک نے بتایا کہ جموں وکشمیر کے ایل کی منوج سنھا کو حکومت چلانے کا ایک بہترین تجربہ ہے اور ان کو معلوم ہے کہ کشمیر میں اب حالات بہتری کی طرف گامزن ہیں اس لیے معمولی جرائم میں ملوث افراد کو ایک ہیلنگ ٹچ دیا جانا چاہیے۔
رفیق احمد نایک نے مزید بتایا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ نہ صرف ترال بلکہ پورے جموں وکشمیر کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور عوامی مسائل اسمبلی میں اٹھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انھیں ہر طرف سے لوگوں کا پیار مل رہا ہے۔
پنچایتی انتخابات پر بات کرتے ہوئے رفیق احمد نایک نے بتایا کہ پی ڈی پی آنے والے ان پنچایتی انتخابات میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی کیونکہ فی الوقت ہماری پارٹی عوام کے مسائل کی ترجمانی کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے اور انھیں یقین ہے کہ پارٹی کو آنے والے ان انتخابات میں بہت فایدہ ہوگا