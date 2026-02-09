ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایس بی آئی کا سلائی تربیتی پروگرام خواتین کے لیے امید کی کرن
اُدھم پور کے دور افتدادہ دیہات میں خواتین کو سلائی تربیت کے ذریعے با اختیار بنایا جا رہا ہے۔
Published : February 9, 2026 at 2:31 PM IST
ادھم پور (آشیش دَت) : دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہائش پذیر خواتین کے لیے ’’اسٹیٹ بینک آف انڈیا‘‘ کا رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کافی سودمند ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں سلائی کی ٹریننگ حاصل کر رہی خواتین کا کہنا ہے کہ حکومتی تعاون سے چل رہی اس اسکیم سے وہ خود روزگار کی راہ پر گامزن ہو رہی ہیں۔
مرکزی حکومت کی جانب سے خواتین کو بااختیار بنانے کے مقصد سے شروع کی گئی مختلف فلاحی اسکیموں کے تحت خواتین کو خود با ہنر اور روزگار بخش ٹریننگ کے لیے تربیتی پروگرامز میں سلائی کی ٹریننگ ایک مستقل کورس ہے۔ ان ہی اقدامات کے تحت جموں کشمیر کے اُدھم پور ضلع میں قائم ایس بی آئی رورل سیلف ایمپلائمنٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں خواتین کو 30 روزہ سلائی تربیت دی جا رہی ہے۔
اس ادارے کی خاص بات یہ ہے کہ تربیت کے ساتھ ساتھ یہاں سلائی کی ٹریننگ حاصل کر رہی خواتین کو رہائش اور کھانے کی سہولت بھی بلا معاوضہ فراہم کی جاتی ہے، وہیں مکمل کورس بھی بالکل مفت ہے۔
ادارے کے ڈائریکٹر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’خاصی تعداد میں خواتین یہاں سے تربیت حاصل کر چکی ہیں، جن میں سے تقریباً 60 سے 70 فیصد خواتین نے اپنا خود کا روزگار شروع کیا ہے اور باعزت طریقے سے اپنی روزی کما رہی ہیں۔‘‘
تربیت حاصل کرنے والی خواتین کا کہنا ہے کہ ان اسکیموں نے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی لائی ہے۔ ’’جو خواتین گھروں سے باہر کام کرنے سے قاصر ہیں، وہ اب گھر بیٹھے ہی کام کر کے آمدن حاصل کر رہی ہیں اور مالی طور پر خود مختار بن رہی ہیں۔‘‘ خواتین نے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب انہیں اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرنا پڑتا۔
یہ بھی پڑھیں: