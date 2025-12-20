ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سال 2025 : دربار موو کی واپسی، روایت، سیاست اور معیشت کا سنگم
دربار موو، کی بنیاد 1872 میں رکھی گئی تھی جبکہ یہ روایت ڈیڑھ صدی تک جموں اور کشمیر کی انتظامی شناخت رہی۔
Published : December 20, 2025 at 6:44 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) سال 2025 جموں و کشمیر کی سیاسی، انتظامی اور معاشی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب چار سال کے وقفے کے بعد صدیوں پرانی دربار موو روایت کو بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت نے تاریخی روایت دربار مو نظام کو دوبارہ بحال کیا، جس کے تحت موسم سرما میں چھ ماہ حکومت جموں اور موسم گرما میں چھ ماہ سرینگر منتقل ہوتی ہے۔
دربار موو، جس کی بنیاد 1872 میں رکھی گئی تھی، تقریباً ڈیڑھ صدی تک جموں اور کشمیر کی انتظامی شناخت کے ساتھ ساتھ جموں اور سرینگر معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بھی رہی۔ تاہم 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے دور میں اسے اخراجات میں کمی کا حوالہ دیتے ہوئے ختم کر دیا گیا تھا، جس کے بعد جموں اور سرینگر دونوں شہروں میں کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہوئیں اور تاجروں خاص کر جموں کے دکانداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔
ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن اور ٹریڈرز فیڈریشن نے بارہا دربار موو کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ ان تنظیموں کا کہنا تھا کہ دربار موو کے بغیر ہوٹل انڈسٹری، دکانداروں، ٹرانسپورٹروں اور دیگر وابستہ شعبوں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا اور کاروبار تقریباً مفلوج ہو کر رہ گیا۔ تاجروں نے الزام لگایا کہ دربار موو کی منسوخی کے بعد ایل جی انتظامیہ کے دور میں مقامی معیشت بری طرح متاثر ہوئی اور بازاروں کی رونق ختم ہو گئی۔
اہم بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے جموں و کشمیر اسمبلی انتخابات کے دوران اپنے انتخابی منشور میں دربار موو کی بحالی کو ایک واضح وعدے کے طور پر شامل کیا تھا۔ سال 2025 میں اس روایت کی واپسی کو پارٹی کی جانب سے اسی انتخابی وعدے کی تکمیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جسے عوامی اعتماد کی بحالی اور سیاسی ذمہ داری کی مثال قرار دیا جا رہا ہے۔
جب وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی حکومت نے دربار موو کی بحالی کا عملی فیصلہ کیا تو اسے جموں میں زبردست خیرمقدم حاصل ہوا۔ سرکاری ملازمین کے ساتھ ساتھ ہوٹل مالکان، دکانداروں اور کاروباری طبقے نے اس فیصلے کو معیشت کے لیے نئی زندگی سے تعبیر کیا اور حکومت کے حق میں جموں میں مثبت ردعمل سامنے آیا۔
دربار مو کی بحالی کو جموں معیشت کی بحالی اور جموں و کشمیر میں انتظامی و علاقائی توازن کے ایک اہم سنگ میل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس کے اثرات جموں کے بازاروں میں دیکھے جاسکتے ہیں۔