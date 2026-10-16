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دربار موو کی بحالی سے جموں میں تجارتی و عوامی رونقیں لوٹ آئیں، تاجروں اور عوام نے کیا خیرمقدم
وزیراعلیٰ کی ہدایات کے بعد تجارتی اور ٹرانسپورٹ حلقوں میں خوشی کی لہر، 31 اکتوبر اور یکم نومبر کو دفاتر کی جموں منتقلی کا حکم۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 16, 2026 at 9:29 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 9:45 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر کے وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے دربار موو کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لینے اور 31 اکتوبر و یکم نومبر کو دفاتر کی سرینگر سے جموں منتقلی کو یقینی بنانے کے احکامات کے بعد پوری ریاست، بالخصوص خطۂ جموں کے تجارتی، عوامی اور ٹرانسپورٹ حلقوں میں اطمینان اور زبردست جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی ہے۔
اعلیٰ سطحی اجلاس میں نائب وزیراعلیٰ سریندر کمار چودھری، چیف سیکرٹری اتل ڈولو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے کمشنر سیکرٹری ایم راجو سمیت مختلف محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر سیکرٹری ایم راجو نے دفاتر اور ملازمین کے قافلے کی نقل و حمل اور لوجسٹک انتظامات پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی۔ اس موقع پر وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے مینیجنگ ڈائریکٹر ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کو باقاعدہ ہدایت جاری کی کہ وہ دو مسلسل دنوں، یعنی 31 اکتوبر اور یکم نومبر کے دوران تمام ملازمین، ضروری دستاویزات اور سامان کی محفوظ و باحفاظت منتقلی کے لیے بسوں اور ضروری ٹرانسپورٹ کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔
حکومتی احکامات کے سامنے آتے ہی جموں کے مقامی تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور عام شہریوں نے اس فیصلے کو معاشی اور انتظامی لحاظ سے انتہائی اہم اور خوش آئند قرار دیتے ہوئے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ ائ ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے تجارتی برادری اور عوام نے تاثرات کا اظہار کیا۔
سینئر وائس پریذیڈنٹ، جموں و کشمیر آل آٹو یونین آٹو یونین کے نمائندے محمد حنیف چودھری نے حکومت کے اقدام کی سراہنا کرتے ہوئے کہا، "دربار موو کی جموں آمد سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام شہریوں کے انتظامی اور سرکاری امور میں درپیش تمام تر دشواریاں اور سرینگر آنے جانے کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب دربار موو جموں منتقل ہوتا ہے تو آٹو ڈرائیوروں، میٹا ڈور مالکان، چھوٹے بڑے دکانداروں، شاپ کیپرز ایسوسی ایشنز اور تمام تجارتی اداروں کو بہت بڑا معاشی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ہمارے کاروبار اور روزگار میں براہ راست مثبت فرق پڑتا ہے۔ ہم انتظامیہ کے بے حد ممنون ہیں کہ انہوں نے عوامی مسائل اور تاجر برادری کے مالی مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس اہم نظام کو بحال رکھا۔
شہر کے معروف فرنیچر تاجر نیاز علی شیخ نے دربار موو کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا، "دربار موو جموں کی عوام اور معیشت کے لیے ایک شاداب گلدستے کی مانند ہے۔ ہم گزشتہ طویل عرصے سے یہاں فرنیچر کا کام کر رہے ہیں اور ہمارا پورا کاروبار اسی منتقلی سے وابستہ ہے۔ گزشتہ چار پانچ سالوں کے دوران جب دربار موو کا سلسلہ تعطل کا شکار رہا، تو آپ خواہ کسی بڑے شاپ کیپر سے پوچھیں، چھوٹے تاجر سے، ریہڑی والے سے یا ہوٹل مالکان سے، سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ بازار بالکل ویران ہیں اور کام ٹھپ ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال جب دربار موو جموں آیا تو یوں لگا جیسے طویل اندھیروں کے بعد جموں میں دھوپ کھلی ہو۔
اس کی آمد سے تاجروں کے گھر اور روزگار سنبھل جاتے ہیں اور ہر دکاندار کے چہرے پر خود بخود رونق آ جاتی ہے۔ مقامی تاجر انیس احمد نے کہا، "ہم میڈیا کے توسط سے اس فیصلے کا خیرمقدم کرتے اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دربار موو کی آمد سے ہماری روزی روٹی کا سلسلہ صحیح اور منظم انداز میں چلنے لگتا ہے۔ جب وادیِ کشمیر سے سرکاری ملازمین اور عوام بڑی تعداد میں جموں کا رخ کرتے ہیں، تو بازاروں میں خریداروں کی آمد بڑھ جاتی ہے جس سے مقامی معیشت کو زبردست سہارا ملتا ہے۔ اس باقاعدہ نظام سے ہم سب کا روزگار منسلک ہے۔
مقامی کاروباری محمد ناظم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، "دربار موو کے جموں آتے ہی ہمارے کاروبار میں فوری اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ پچھلے دنوں اور گزشتہ چند سالوں کے دوران جب یہ منتقلی متاثر ہوئی تھی، تو تاجر برادری پر اس کا انتہائی منفی اثر پڑا تھا۔ اب دفاتر اور لوگوں کی آمد سے تجارتی سرگرمیاں ایک بار پھر بحال ہوں گی اور معاشی استحکام آئے گا۔
'دربار موو' جموں و کشمیر کی ایک 150 سالہ قدیم اور تاریخی انتظامی روایت ہے، جس کا آغاز سن 1872 میں ڈوگرہ حکمران مہاراجہ گلاب سنگھ نے کیا تھا۔ اس روایت کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریاست کے دو مختلف جغرافیائی، موسمی اور ثقافتی خطوں (وادیِ کشمیر اور خطۂ جموں ) کے درمیان یکساں انتظامی رسائی، معاشی توازن اور عوامی رابطہ برقرار رکھا جا سکے۔
اس انتظامی مشق کے تحت ریاست کا تمام حکومتی ڈھانچہ اور سیکرٹریٹ سال میں دو بار منتقل ہوتا ہے۔ نومبر کا پہلا ہفتہ وادی میں شدید سردی کے آغاز پر تمام اعلیٰ سرکاری دفاتر اور سیکرٹریٹ سرینگر سے جموں منتقل ہو جاتے ہیں۔ مئی کا پہلا ہفتہ، گرمیوں کا موسم شروع ہوتے ہی دارالحکومت اور انتظامیہ واپس جموں سے سرینگر کا رخ کرتی ہے۔ یہ مشق صرف سرکاری فائلیں اور دفاتر شفٹ کرنے تک محدود نہیں، بلکہ دونوں خطوں کی معاشی اور ثقافتی ہم آہنگی کی علامت رہی ہے۔ سردیوں کے ایام میں جموں کے بازاروں کی تجارتی رونق اور گرمیوں میں وادی کشمیر کا سیاحتی و معاشی تحرک اسی منتقلی کے مرہونِ منت رہتا ہے۔
2021 میں ڈیجیٹلائزیشن اور ای-آفس کے نفاذ کی وجہ سے اس مشق کو روکے جانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم دونوں خطوں کے تاجروں، ٹرانسپورٹروں اور عام عوام کی شدید معاشی ضروریات اور مطالبات کے پیش نظر موجودہ حکومت نے اس روایتی اور معاشی لحاظ سے اہم مشق کو باقاعدہ اور محفوظ طریقے سے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
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