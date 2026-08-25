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ریزرویشن کا معاملہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس، ہر کیٹیگری کو انصاف ملنا چاہیے: اشوک کول
اشوک کول نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ الزامات عائد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت میں بدعنوانی عروج پر ہے۔
Published : August 25, 2026 at 1:47 PM IST
کنگن، پلوامہ (سید عادل مشتاق شاہ): ریاستی جنرل سیکریٹری جموں و کشمیر بی جے پی اشوک کول نے آج ضلع پلوامہ کے کنگن علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پارٹی کارکنان کے ایک اجلاس میں بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر لیڈر ارشد بٹ کے علاوہ دیگر پارٹی ارکان اور کارکنان کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس موقع پر بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری جموں و کشمیر اشوک کول نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کئی الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں اس وقت بدعنوانی عروج پر ہے۔
بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے انتخابات میں تاخیر کا الزام
انہوں نے موجودہ حکومت کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی آمنے سامنے بیٹھ کر بدعنوانی کے الزامات ثابت کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی جے پی لیڈر نے الزام لگایا کہ تبادلوں کے معاملات میں کروڑوں روپے لیے جا رہے ہیں۔ اشوک کول نے جموں و کشمیر حکومت پر پنچایتوں، بلاک ڈیولپمنٹ کونسل (بی ڈی سی) اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل (ڈی ڈی سی) کے انتخابات میں تاخیر کا الزام بھی عائد کیا۔
گرام سبھا میں ترقیاتی کاموں کو نافذ نہیں کیا جارہا
انہوں نے کہا کہ ڈی ڈی سی انتخابات کے بعد پنچایت سطح پر گرام سبھا کے ذریعے ترقیاتی کاموں کے منصوبے تیار کیے گئے، لیکن بعد میں ایسا حکم جاری کیا گیا کہ ان کاموں کو متعلقہ ایم ایل اے کی رضامندی کے بعد ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرام سبھا میں جن ترقیاتی کاموں پر فیصلہ لیا گیا، انہیں نافذ کرنے کے بجائے دوسرے کام کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث کئی لوگ عدالت کا رخ کر چکے ہیں۔
جنرل کیٹیگری سمیت ہر کیٹیگری کے ساتھ انصاف
میڈیا سے بات کرتے ہوئے اشوک کول نے ریزرویشن کے معاملے پر کہا کہ یہ معاملہ لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے اور وہ اس سلسلے میں ان سے بات کریں گے، تاکہ جنرل کیٹیگری سمیت ہر کیٹیگری کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی بھی چاہتی ہے کہ جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے، لیکن جب تک مرکزی حکومت یہاں کے حالات سے مطمئن نہیں ہوتی، تب تک انتظار کرنا پڑے گا۔ بجلی کے ٹیرف میں اضافے کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے انتخابات کے دوران 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔