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ضلع کولگام کے 178 دیہات میں سوامِتو اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈز کی تقسیم کا عمل شروع
شہزاد عالم نے کہاکہ 65 دیہات کے معاملات سروے حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور دیگر دیہاتوں میں کارڈز تیار ہونے کی توقع ہے۔
Published : October 15, 2026 at 7:05 PM IST
کولگام (فیاض لولو) ضلع کولگام میں زمین اور جائیداد کی ملکیت سے متعلق دستاویزات کو مستحکم بنانے اور عوام کو ملکیتی حقوق فراہم کرنے کی غرض سے مرکزی حکومت کی اہم اسکیم سوامِتو (SVAMITVA) اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈز تیار کرنے اور تقسیم کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم (IAS) نے ڈسٹرکٹ نوڈل آفیسر ڈاکٹر نجمہ سلام کے ہمراہ منی سیکریٹریٹ کولگام میں مستحق زمین مالکان کے درمیان پراپرٹی کارڈز تقسیم کیے۔
اس موقع پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم نے بتایا کہ ضلع کولگام کے آبادی دہ علاقوں میں واقع 178 دیہات کے لیے پراپرٹی کارڈز تیار کرنے اور انہیں زمین مالکان تک پہنچانے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ رواں ہفتے کے دوران ان دیہات کے لیے پراپرٹی کارڈز تیار کر لیے جائیں گے، تاہم 65 دیہات کے معاملات متعلقہ سروے حکام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے تاکہ ان سے وابستہ مسائل کو حل کرتے ہوئے آگے کی کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔
ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ متعلقہ پٹواری اپنے اپنے علاقوں میں پراپرٹی کارڈز کی تقسیم کے عمل کو آسان بنانے اور اسے مؤثر طریقے سے مکمل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے واضح کیا کہ محکمہ مال کے متعلقہ اہلکاروں کے ذریعے اس عمل کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ زمین مالکان تک ان کی جائیداد سے متعلق ضروری دستاویزات پہنچائی جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سوامِتو اسکیم کا بنیادی مقصد دیہی علاقوں میں جائیداد کی ملکیت کے حقوق کو مضبوط بنانا، زمین اور املاک سے متعلق ریکارڈ کو بہتر انداز میں مرتب کرنا اور ملکیتی دستاویزات کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے۔
اس اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈز کی تیاری سے زمین مالکان کو اپنی جائیداد کی ملکیت ثابت کرنے میں سہولت حاصل ہوگی، جبکہ زمین اور جائیداد سے متعلق ریکارڈ کی درستگی اور شفافیت میں بھی بہتری آنے کی امید ہے۔ اسکیم کا ایک اہم مقصد جائیداد کی ملکیت سے متعلق تنازعات کو کم کرنا بھی ہے۔ پراپرٹی کارڈز کی دستیابی سے زمین مالکان کو اپنی املاک کے بارے میں مستند دستاویزات حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جس سے مستقبل میں ملکیت کے معاملات میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کو کم کرنے میں معاونت مل سکتی ہے۔
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اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کولگام وقار احمد گیری، سب ڈویژنل مجسٹریٹ بصیر الحسن، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو (ACR)، تحصیل داروں، پٹواریوں اور محکمہ مال کے دیگر افسران و اہلکاروں نے بھی شرکت کی۔ ضلع انتظامیہ کولگام کی جانب سے سوامِتو اسکیم کے تحت پراپرٹی کارڈز کی تیاری اور تقسیم کے عمل کو آگے بڑھانے کی یہ کوشش دیہی علاقوں میں جائیداد کی ملکیت کے ریکارڈ کو منظم بنانے اور زمین مالکان کو دستاویزی سہولیات فراہم کرنے کی سمت ایک اہم قدم قرار دی جا رہی ہے۔