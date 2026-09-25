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موجودہ حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، سابق ایم ایل اے محمد یاسین
ضلع صدر کے انتخاب کے لیے آج دو امیدوار میدان میں تھے، جن میں غلام محمد میر شاہوری نے ضلع صدر کا عہدہ حاصل کیا۔
Published : September 25, 2026 at 3:40 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) جموں و کشمیر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر مختلف عہدوں کے لیے تنظیمی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلے میں ضلع پلوامہ میں بھی پارٹی کے مختلف عہدوں کے لیے انتخابات منعقد کیے گئے، جن میں بعض اراکین بلا مقابلہ منتخب ہوئے، جبکہ کئی عہدوں کے لیے سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔
ضلع صدر کے انتخاب کے لیے آج دو امیدوار میدان میں تھے، جن میں غلام محمد میر شاہوری نے لطیف احمد کو چار ووٹوں سے شکست دے کر دوبارہ ضلع صدر کا عہدہ حاصل کیا۔
اس موقع پر نومنتخب ضلع صدر نے کہا کہ ضلع صدر کی ذمہ داری سنبھالنا ایک مشکل کام ہے۔ اس کے لیے پارٹی کارکنان اور عہدیداران کے ساتھ مضبوط رابطہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط کرنا اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں کرنا ضروری ہے۔
انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اپنے کارکنان اور عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں کامیاب ہوں گے، جس مقصد کے لیے انہیں منتخب کیا گیا ہے۔
اس موقع پر پی ڈی پی کے سابق ایم ایل اے محمد یاسین نے کہا کہ موجودہ حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ڈی پی کے دورِ حکومت میں عوام کو موجودہ دور کی طرح اتنے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔
محمد یاسین نے کہا کہ پارٹی کے اندر تنظیمی انتخابات انتہائی ضروری ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے پارٹی کو زمینی سطح پر مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ مضبوط قیادت بھی فراہم ہوتی ہے۔
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