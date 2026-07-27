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ریاستی درجہ کی بحالی کا اختیار پی ایم اور مرکزی وزیر داخلہ کے پاس ہے، اپوزیشن کے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا: وزیر اعلیٰ
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت انتظامی امور کو مؤثر بنانے اور تمام آئینی و قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔
Published : July 27, 2026 at 10:11 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بزنس رولز سے متعلق فائل پہلے ہی دہلی بھیجی گئی تھی، تاہم بعض ضروری ترامیم کی نشاندہی کے بعد اسے واپس بھیج دیا گیا۔ حکومت نے مطلوبہ تبدیلیاں مکمل کرنے کے بعد فائل دوبارہ لوک بھون روانہ کر دی ہے، جہاں سے اب تک یہ واپس موصول نہیں ہوئی۔
آج اننت ناگ کے سنگم میں بیٹ انڈسٹری ایسوسیشن کے عہدیداران سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ جلد اس پر پیش رفت ہوگی۔ انہوں نے کہا، "ہم ایک ہفتہ مزید انتظار کریں گے۔ اگر اس مدت کے دوران فائل لوک بھون سے واپس نہیں آتی تو ہم اس معاملے کو براہِ راست مرکزی حکومت کے ساتھ اٹھائیں گے تاکہ اس عمل کو مزید تاخیر کا شکار نہ ہونے دیا جائے۔"
عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت انتظامی امور کو مؤثر بنانے اور تمام آئینی و قانونی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے، اسی لیے بزنس رولز میں درکار ترامیم مکمل احتیاط کے ساتھ کی گئی ہیں۔
ریاستی درجہ (اسٹیٹ ہڈ) کی بحالی کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر کے بیانات پر ردِعمل ظاہر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر روزانہ متعدد بیانات دیتے ہیں، جن کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، "اپوزیشن لیڈر روزانہ دس بیانات دیتے ہیں۔ جس دن جموں و کشمیر کو دوبارہ ریاستی درجہ ملے گا، اُس وقت اپوزیشن لیڈر گہری نیند میں ہوں گے، کیونکہ ریاستی درجہ بحال کرنے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا اختیار صرف ملک کے وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ کے پاس ہے اور اسی سطح پر اس حوالے سے فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔
وزیر اعلیٰ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں و کشمیر کی منتخب حکومت ریاستی درجہ کی بحالی کے اپنے وعدے پر قائم ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے آئینی اور جمہوری طریقے سے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گی۔
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