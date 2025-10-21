ETV Bharat / jammu-and-kashmir
آخر ہم کب تک خستہ حال کوارٹرز میں زندگی گزاریں گے، ویسو پنڈت کالونی کے مکینوں کی فریاد
اننت ناگ اور کولگام کے علاقے میں 426 کشمیری پنڈت خاندان 250 کوارٹر میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔
Published : October 21, 2025 at 5:08 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں وکشمیر کے ضلع اننت ناگ اور کولگام کے درمیان نیشنل ہائی وے پر ویسو کے مقام پر قائم کشمیری پنڈت کالونی میں رہائش پذیر افراد نے سرکار کے تئیں ناراضگی کا اظہار کیا۔ کالونی میں جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ اور کو لگام سے تعلق رکھنے والے 426 کشمیری پنڈت خاندان رہائش پذیر ہیں ۔جو یہاں مختلف سرکاری محکموں میں نوکری کرتے ہیں، تاہم کالونی میں ان کی رہائش کے لئے صرف 250 کوارٹر دستیاب رکھے گئے ہیں۔
اگرچہ وزیر اعظم باز آبادکاری پیکیج کے تحت سنہ 2010 میں مذکورہ کشمیری پنڈتوں کو کوارٹر فراہم کئے گئے تھے۔ تاہم کالونی کے متعدد کوارٹر ایسے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ خاندان مقیم ہیں جس سے نہ صرف ان کی نجی زندگی متاثر ہو رہی ہے بلکہ جگہ کی تنگی کے باعث ان کے قیام و طعام میں مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، وہیں عارضی طور تعمیر کئے گئے کوارٹرز آج خستہ حالی کا شکار ہوئے ہیں۔
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ویسو ویلفیئر کمیٹی کے صدر سنی رینہ نے کہا کہ، سنہ 2015 میں اُس وقت کے وزیر اعلی مفتی محمد سید نے 512 فلیٹس تعمیر کرنے کی منظوری دی تھی تاہم ستم ظریفی ہے کہ 2025 تک 100 فلیٹس بھی پوری طرح تیار نہیں ہیں ،وہیں سرکار کی جانب سے 512 کے بدلے صرف 208 ہی فلیٹس تعمیر کر رہی ہے کیونکہ فنڈس صرف 208 فلیٹس کےلئے واگزار کئے گئے ہیں۔
رینہ نے کہا کہ کالونی میں 2200 افراد پر مشتمل 426 خاندان مقیم ہیں ان کے لیے مزید 10 ٹاور بنانے کی ضرورت ہے جس میں سارے خاندان گزر بسر کر سکتے ہیں
انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں ایک ہمدردانہ طریقہ سے کشمیری پنڈتوں کی بازآبادکاری کے بارے میں اقدامات اٹھانے ہیں تو سب کو فلیٹس دستیاب کرنے چاہئے تاہم فلیٹس دستیاب کرنے کے بجائے پندرہ برس بعد بتایا جا رہا ہے کہ انہیں دوسری جگہوں پر منتقل کیا جائے گا، جس سے ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے رینہ نے کہا کہ وہ نوے کی دہائی میں مائیگریشن کے دوران بہت کچھ سہے چکے ہیں ،اب انہیں دوسری جگہ منتقل کرکے پھر سے مائیگریشن کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے جو سرا سر نا انصافی ہے، انہوں نے کہا کہ کالونی میں 480 بچے موجود ہیں جو قریبی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ،منتقل ہونے سے نہ صرف ان کی سوشل لائف میں رخنہ پڑے گا بلکہ ان کے بچوں کی تعلیم بھی بری طرح متاثر ہوگی ۔۔
ویسو کشمیری پنڈت کالونی کے مکینوں کو درپیش مختلف مسائل اور خاص کر منتقلی کے بارے میں ویسو ویلفیئر سوسائٹی نے نائب وزیر اعلی جموں کشمیر سریندر چودھری کو مدعو کیا اور انہیں اپنے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا ،جس دوران سریندر چودھری نے انہیں یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل خاص کر منتقلی کے بارے میں اعلی حکام کے ساتھ بات کی جائے گی ،چودھری نے کہا کہ کشمیری پنڈتوں نے بہت سہا ہے اور وہ ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں ،تاہم یہ معاملہ اُن کے اختیارات میں نہیں ہیں ،انہوں نے کہا کہ ویسو ویلفیئر کمیٹی اور متعلقہ ایم ایل ایز کی موجودگی میں وزیر اعلی کے ساتھ اس مسئلہ پر گفت و شنید کی جائے گی اور اعلی حکام کی نوٹس میں لاکر مسئلہ کا ازالہ ممکن بنانے کی کوشش کی جائے گی۔