ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عقیدہ کی راہ کے علمبردار علمدار کشمیر شیخ نورالدین نورانی (رح) ایک عہد ساز شخصیت
شیخ العالم (رح) 63 سال کی عمر میں 1440ء میں وفات پا گئے اور وہ وسطی کشمیر ضلع بڈگام کے چرار شریف میں دفن ہیں۔
Published : October 20, 2025 at 3:56 PM IST
کولگام، جموں و کشمیر: (میر اشفاق) علمدار کشمیر شیخ نورالدین نورانی رحمت اللہ علیہ، وادی کشمیر کے ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ ان کی ولادت چودھویں صدی کے آخری ربع میں، 1377ء میں جنوبی کشمیر کے قیموہ علاقہ میں ہوئی ۔آپ اُس وقت عوام کے ثقافتی رہنما کے طور پر اُبھرے جب کشمیر سماجی، ثقافتی، اور مذہبی و سیاسی تبدیلیوں کے دوراہے پر کھڑا تھا۔ ان کے والد شیخ سالارالدین اور والدہ سدرہ موج اپنی دینداری اور نیکی کے لیے مشہور و معروف تھے۔
شیخ العالم کا نسلی پس منظر کشتواڑ کے شاہی خاندان سے جڑا ہے جو مہاراجہ وکرم جیت کی نسل سے تھا۔ شیخ العالم(رح) کے آباو اجداد خطہ چناب کے کشتواڑ سے ہجرت کرکے ضلع کولگام کے کیموہ علاقہ میں آباد ہوگئے،جہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ کیموہ علاقہ میں ان کے والد سید سالارلدین، والدہ سدرہ موج، اہلیہ زی دید، فرزند ارجمند بابا حیدر اور دختر زون دید مدفون ہیں جہاں پر جموں کشمیر کے کونے کونے سے زائرین اپنی حاضری دینے کے لئے آتے ہیں، شیخ العالم کا آبائی علاقہ ہونے سے اس جگہ کی کافی اہمیت ہے جہاں پر ان کا پورا خاندان مدفون ہے ۔
یہ وہ مقام ہے جہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے، بلوغت کو پہنچے کے بعد شیخ العالم (رح) کا نکاح عمل میں لایا گیا۔ ان کی اہلیہ زی دیدی کے بطن سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی شیخ العالم کی زندگی میں اچانک تبدیلی آگئی اور وہ اپنے اہل عیال چھوڑ کر قیموہ کے قریب گُفہ بل علاقہ میں ایک غار میں بارہ برس یاد خداوندی میں مشغول ہو گئے۔
شیخ العالم (رح) 63 سال کی عمر میں 1440ء میں وفات پا گئے اور وہ وسطی کشمیر ضلع بڈگام کے چرار شریف میں دفن ہیں۔ شیخ کو عوام میں مختلف ناموں سے پہچانا جاتا ہے جیسے نُند ریشی، علمدارِ کشمیر، اور شیخ العالم۔آپ نے کشمیر میں تبلیغ اسلام کے سلسلے میں گراں قدر خدمات سرانجام دیں۔
شیخُ العالم نے کشمیری سماج میں موجود غلط رسومات اور اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ان کے اقوال اور شاعری میں اصلاح سماج اور روحانی رہنمائی کا پیغام ملتا ہے۔ ان کی تعلیمات اور اقوال 'نورنامہ' رسالہ نور ، میں محفوظ ہیں، جو ان کی وفات کے کئی سالوں بعد لکھی گئی تھی۔17ویں صدی کے شاعر و صوفی بابا نصیب الدین نے رشی سلسلہ کے اثرات کے بارے میں لکھا ہے کہ مذہب کی شمع رشیوں سے جلتی ہے، وہ عقیدہ کی راہ کے علمبردار ہیں۔ رشیوں کے دلوں کی پاکیزگی، کشمیر کی یہ وادی، جسے آپ جنت کہتے ہیں، اس کی بہت زیادہ دلکشی ان روایات کی مرہون منت ہے جو رشیوں نے رائج کی ہیں۔ سُوفی بزرگ اور شاعر کے طور پر ان کی اہمیت کی وجہ سے انہیں 'عالمدار کشمیر' کا خطاب دیا گیا۔ ان کو ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں نے عزت کی نگاہ سے دیکھا
شیخ العالم (رح ) کا اثر ہماری زندگی اور ادب میں واضح اور نمایاں ہے۔ وہ بظاہر غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی اور ادب میں داخل ہوتے ہیں، مگر ان کا اثر یقینی اور گہرا ہوتا ہے۔ دنیا کے عظیم ادیبوں کی تخلیقات میں ان کا تخلیقی اثر صرف اپنی زبان و ادب پر ہی نہیں بلکہ دیگر زبانوں و ادبیات پر بھی پڑا۔
مگر حضرت شیخ العالم (رح) ان تاریخی شخصیات اور مصنفین میں شامل ہیں جن کا اثر براہِ راست انسانی زندگی کے بنیادی سرچشموں میں اترتا ہے اور پھر زندگی کی ہر جہت مظہر، ثقافتی اور ادبی پہلو کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ایسے بُلند پایہ شخصیات پورے معاشرے کی روحانی اور فکری اساس کو سمجھ کر، اپنے گرد گھومنے والی زندگی کو سمیٹ لیتی ہیں۔
اننت ناگ کے عالم دین حاجی غلام نبی راتھر کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ (رح) کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی سوانح حیات کے ایک اہم اور بنیادی پہلو کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ان کی زندگی دو واضح ادوار میں منقسم ہے۔ پہلا دور خود شناسی اور معرفتِ ذات کا ہے، جس میں وہ خودی کی تلاش اور تجربات میں اس حد تک محو ہو جاتے ہیں کہ دنیاوی زندگی سے مکمل طور پر منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک غار میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور تمام معاشرتی سرگرمیوں کو ترک کر دیتے ہیں۔
اس دوران ان کی والدہ سدرہ انہیں روکتی ہیں، اور وہ شاعرانہ انداز میں نہ صرف اُس وقت کے حکمرانوں بلکہ آنے والے وقتوں کے بادشاہوں کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں۔۔۔۔ وہ کہتے ہیں کہ
چشموں کا پانی خُشک ہو جائے گا
گلیوں کی نالیاں لبریز ہوں گی
اور بندر اس ملک پر حکومت کریں گے
کیموہ میں واقع شیخ العالم کی درگاہ کے مُجاور ڈاکٹر پیر مسعود احمد نے کہا کہ شیخ العالم (رح) ہر زمانے کے لیے اہم ہیں کیونکہ وہ علم کا ایک سمندر تھے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم ولی اور ریشی تھے بلکہ عظیم شاعر، مبلغ، مصلح، مفکر، دینی عالم، قدرتی علوم کے ماہر، اور ماحولیاتی شعور رکھنے والے انسان بھی تھے۔ انہیں صفات اور خوبیوں کی وجہ سے وہ ہماری زندگیوں میں اہم ہیں اور ہمارے قلب میں بسے ہیں۔لہذا عرس کے منانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دین کے تئیں ان کی گراں قدر خدمات کو یاد کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستہ پر عمل پیرا ہونے کا قصد کریں تاکہ ہم ہماری دنیائی اور آخرت کی زندگی سنور جائے۔