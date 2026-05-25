جموں و کشمیر میں عوام کو دو دن سے جھلسا دینے والی گرمی سے قدرے راحت
محکمہ موسمیات کے مطابق جموں صوبہ کے کئی علاقوں میں گرمی میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے جبکہ بعض مقامات پر لو چلنے کا خطرہ ہے۔
Published : May 25, 2026 at 9:23 AM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): گزشتہ ایک ہفتے تک شدید گرمی اور درجہ حرارت مسلسل 40 ڈگری سیلسیس سے اوپر رہنے کے بعد جموں و کشمیر میں عوام کو دو دن سے جھلسا دینے والی گرمی سے قدرے راحت ملی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگرچہ درجہ حرارت میں کمی درج کی گئی ہے، تاہم 26 اور 27 مئی کو صوبے بھر میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات مرکز سرینگر کی پیش گوئی کے مطابق ان دنوں خصوصاً جموں صوبہ کے کئی علاقوں میں گرمی میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے جبکہ بعض مقامات پر لو چلنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ 28 اور 29 مئی کو موسم ایک بار پھر کروٹ لے سکتا ہے اور کئی علاقوں میں جزوی ابر آلود موسم کے ساتھ بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کے امکانات ہیں۔ اسی دوران 30 مئی سے 2 جون تک موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے جبکہ دوپہر یا شام کے اوقات میں بعض مقامات پر ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوسکتی ہے۔
اتوار کو شدید گرمی میں کمی کے بعد جموں و کشمیر کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت معمول کے قریب ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کم سے کم 26.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بنیہال میں زیادہ سے زیادہ 26.5 اور کم سے کم 12.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا۔
بٹوت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.6 اور کم سے کم 16.0 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ ماتا ویشنو دیوی کے بیس کیمپ کٹرا میں زیادہ سے زیادہ 31.8 اور کم سے کم 24.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ بھدرواہ میں زیادہ سے زیادہ 25.0 اور کم سے کم 11.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔
گرمیوں کے دارالحکومت سرینگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.0 اور کم سے کم 13.1 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ قاضی گنڈ میں زیادہ سے زیادہ 26.2 اور کم سے کم 11.0 ڈگری سیلسیس جبکہ پہلگام میں زیادہ سے زیادہ 20.8 اور کم سے کم 7.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 اور کم سے کم 5.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔
محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بعض علاقوں میں گرج چمک، آسمانی بجلی گرنے، ژالہ باری اور 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت دیتے ہوئے محکمہ نے خاص طور پر 25 سے 27 مئی کے دوران جموں صوبہ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔
