’اُس کشمیر میں ترقی کم مگر سکون زیادہ ہے‘: محبوبہ مفتی کی وزیر اعظم مودی سے مسئلہ کشمیر کے حل اور پاکستان سے مذاکرات کی اپیل
Published : May 17, 2026 at 6:00 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ وہ جموں و کشمیر اور پورے خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کریں اور مسئلہ کشمیر کے حل کی جانب سنجیدہ قدم اٹھائیں۔
سری نگر کے شیرِ کشمیر پارک میں منعقدہ پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ 2019 کے بعد جموں و کشمیر کے عوام کے دلوں میں خوف اور غصہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، “اگر آپ تاریخ میں یاد رکھے جانا چاہتے ہیں تو کشمیر مسئلہ حل کیجیے تاکہ جموں و کشمیر اور پورے خطے میں مستقل امن قائم ہو سکے۔”
محبوبہ مفتی نے کہا کہ “2019 کے بعد آپ نے جموں و کشمیر کے لوگوں میں خوف پیدا کیا اور انہیں دبانے کی کوشش کی۔ لوگ خوف اور صدمے کی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب خوف بڑھتا ہے تو وہ غصے اور نفرت میں بدل جاتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک سے نفرت کریں جس سے ہمارے دلوں میں محبت ہے؟ نہیں، آپ ایسا نہیں چاہیں گے۔”
انہوں نے مطالبہ کیا کہ جن قیدیوں کے خلاف کوئی ثابت شدہ مقدمات نہیں ہیں، انہیں عیدالاضحیٰ سے قبل رہا کیا جائے۔ پی ڈی پی صدر نے اُڑی-مظفر آباد، پونچھ-راولاکوٹ، کرگل-سکردو اور لیہہ-سنکیانگ سڑکوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ بھی کیا تاکہ دونوں جانب کے لوگوں کے درمیان رابطے اور تجارت بحال ہو سکے۔ انہوں نے کہا، “مودی جی! اگر اس کشمیر اور اُس کشمیر کے درمیان عوامی روابط اور تجارت بحال کی جائے تو آپ لوگوں میں حیرت انگیز تبدیلی دیکھیں گے۔”
پاکستان کے مقبوضہ کشمیر کا حوالہ دیتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہاں ترقی اس طرف کے کشمیر سے کم ہے، لیکن وہاں کے لوگ سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا، “کشمیر میں پہلا میڈیکل کالج 2009 میں بنا تھا اور وہاں صرف تین میڈیکل کالج ہیں، جبکہ ہمارے جموں و کشمیر میں درجنوں میڈیکل کالج، آئی آئی ٹیز، آئی آئی ایمز اور دو ایمس موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس سکون نہیں ہے۔”
انہوں نے مزید کہا، “اُس کشمیر میں ترقی کم ہے مگر وہاں لوگ سکون سے سوتے ہیں۔ انہیں اے ایف ایس پی اے، یو اے پی اے، پی ایس اے اور مختلف ایجنسیوں کے خوف کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اسی لیے وہاں کے لوگ خوش ہیں۔ اگر آپ یہاں بھی لوگوں کو سکون اور خوشی دینا چاہتے ہیں تو شہروں کے اندر تعینات سکیورٹی فورسز کو واپس بیرکوں میں بھیجنا ہوگا۔”
محبوبہ مفتی نے سرینگر کے بٹہ مالو علاقے میں واقع ٹیٹو گراؤنڈ سے بھی سکیورٹی فورسز ہٹانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مقام کو “ڈزنی لینڈ” جیسا تفریحی مرکز بنایا جانا چاہیے تاکہ شہر کی خواتین اور بچے وہاں تفریح کے لیے جا سکیں، نہ کہ ہر وقت سیکورٹی فورسز کو دیکھیں۔
اپنی تقریر کے اختتام پر محبوبہ مفتی نے کہا، “آپ نے جموں و کشمیر کو جیل کیوں بنا دیا ہے؟ اسے کھلا چھوڑ دیجیے۔” انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم مودی سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل اور خطے میں امن کے لیے عملی اقدامات کریں۔