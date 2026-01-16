ETV Bharat / jammu-and-kashmir
مساجد، ائمہ کی ویریفکیشن کو سیاسی رنگت نہ دی جائے: وقف چیئرپرسن
وقف چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مساجد و اقاف کمیٹی ممبران کی ویریفکشن کا دفاع کرتے ہوئے اسے ’’مذہبی اثاثوں کے تحفظ‘‘ سے جوڑا ہے۔
Published : January 16, 2026 at 3:42 PM IST
پلوامہ: جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے مساجد اور ائمہ و منتظمین کی پروفائلنگ کا دفاع کرتے ہوئے اس کو سیاسی رنگت نہ دینے کی اپیل کی۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے لاسی پورہ علاقے میں ایک افتتاحی تقریب کے حاشیہ پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے اندرابی نے کہا ’’مساجد، ائمہ و خطباء اور مقامی اوقاف کمیٹی ممبران کی جاری پولیس ویریفکیشن کارروائی جموں و کشمیر کے عوام کے مفاد میں ہے اور اس کا مقصد وقف کے تحت آنے والی مذہبی املاک اور اثاثوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔‘‘
اندرابی نے کہا کہ ’’اس عمل کو بلاوجہ سیاست کی نذر نہیں کیا جانا چاہیے، تاہم کچھ عناصر غیر ضروری طور پر سیاست کر رہے ہیں، جسے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔‘‘
واضح رہے کہ گزشتہ دنوں جموں و کشمیر میں پولیس کی جانب سے مساجد، ائمہ، خطباء اور مقامی اوقاف کمیٹی کے ممبران کی ویریفکیشن کا عمل شروع کیے جانے کے بعد عوام میں کافی تشویش پائی جا رہی ہے۔ حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ممبران سمیت کئی سیاسی لیڈران نے اس اقدام کو ’’مذہبی معاملات میں مداخلت‘‘ قرار دیتے ہوئے اسے فوری طور پر روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ وہیں جموں صوبے سمیت وادی کشمیر کے بھی تقریباً سبھی مکتبہ ہائے فکر سے وابستہ علماء نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے۔
دریں اثناء، جموں کو علیحدہ ریاستی درجہ دئے جانے سے متعلق پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں اندرابی نے کہا: ’’اس موضوع پر وزیر اعلیٰ بہتر انداز میں وضاحت کر سکتے ہیں۔‘‘
