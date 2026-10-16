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خواتین کی عزتِ نفس سے کھلواڑ برداشت نہیں، آئی اے ایس افسر کو برطرف کیا جائے: آر کے کلسوترا
مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور افسر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔
Published : October 16, 2026 at 7:31 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) آل انڈیا کنفیڈریشن آف ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، اقلیتی اور آدیواسی تنظیموں (ڈوما کنفیڈریشن) نے جمعہ کو پریس کلب جموں میں آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا۔ تنظیم نے الزام عائد کیا کہ مذکورہ افسر نے ایک خاتون افسر کے خلاف انتہائی توہین آمیز اور غیر مہذب زبان استعمال کی۔
مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور افسر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے حکام سے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر ڈوما کنفیڈریشن کے صدر آر کے کلسوترا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاتون افسر کے ساتھ مبینہ طور پر توہین آمیز رویہ اختیار کرنا ناقابلِ قبول ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ آئی اے ایس افسر راجیو رنجن نے خاتون افسر کو مخاطب کرتے ہوئے ’How dare you are bloody shit‘ جیسے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جو آئینی اقدار اور سرکاری عہدے کے وقار کے منافی ہیں۔
کلسوترا نے کہا کہ وہ بابا صاحب ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے پیروکار ہیں، جنہوں نے خواتین کے حقوق اور ہندو کوڈ بل کے دفاع میں اپنے وزارتی عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خواتین عزت و احترام کی مستحق ہیں، نہ کہ تذلیل کی۔ خواتین غلام نہیں ہیں بلکہ ملک کی تقریباً نصف آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں انہوں نے مزید کہا کہ جب خواتین کی عزت اور وقار کا معاملہ ہو تو خاموش رہنا مناسب نہیں، بلکہ ایسے رویے کے خلاف آواز اٹھانا ہر شہری کا حق اور فرض ہے۔
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ڈوما کنفیڈریشن نے لیفٹیننٹ گورنر، جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ اور چیف سیکریٹری سے مطالبہ کیا کہ افسر کو فوری طور پر عہدے سے ہٹایا جائے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ مستقبل میں کسی بھی سرکاری افسر کی جانب سے خواتین کی تذلیل کا اعادہ نہ ہو۔احتجاج میں کنفیڈریشن کے بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی اور ’’خواتین کا احترام کرو، مغرور افسر کو برطرف کرو‘‘ کے نعرے لگائے۔