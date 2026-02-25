ETV Bharat / jammu-and-kashmir
افسر کو تمام سروس مراعات دی جائیں، جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے حکومت کو دی ہدایت
عدالت نےبیوروکریسی کی "کافکا جیسی بھولبلییا" کو تنقید کانشانہ بنایا اور افسر کو غیر قانونی ریٹائرمنٹ کے بعد مکمل فوائد حاصل کرنے کا حکم دیا۔
Published : February 25, 2026 at 8:52 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایک ایسے افسر کو تمام خدمات کے فوائد فراہم کرے جس کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ منسوخ کر دی گئی تھی لیکن اس پر برسوں سے صرف جزوی طور پر عمل کیا گیا تھا۔
اپنے 24 صفحات پر مشتمل فیصلے میں جسٹس جاوید اقبال وانی نے کہا کہ انتظامیہ انتظامی چالبازی یا تاخیری انکوائری کے ذریعے لازمی عدالتی حکم کو شکست نہیں دے سکتی۔ عدالت نے جواب دہندگان کو حکم دیا کہ وہ بھومیش شرما کو آٹھ ہفتوں کے اندر تمام فوائد بشمول تصوراتی ترقیاں، سنیارٹی میں اصلاحات، تنخواہ کا تعین اور بقایا جات فراہم کریں۔
یہ معاملہ کمشنر/سیکرٹری، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ، سنجیو ورما کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی میں پیدا ہوا، جب عدالت نے پایا کہ حکومت نے شرما کو بحال کرنے کے پہلے کے فیصلے کی مکمل تعمیل نہیں کی ہے۔ اس فیصلے نے تنازعہ کو 30 جون 2015 سے جوڑا جب شرما کو حکومت نے ایک انتظامی حکم کے ذریعے قبل از وقت ریٹائر کر دیا تھا۔
اس حکم کو بعد میں ہائی کورٹ نے 7 فروری 2017 کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ افسر کو ایک ماہ کے اندر مکمل فوائد کے ساتھ بحال کیا جائے۔ اس سے قبل کی رٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا، "نتیجہ یہ ہے کہ غیر قانونی حکم قانون کی نظر میں پائیدار نہیں ہے۔ اس لیے اسے ایک طرف رکھا جاتا ہے۔ درخواست گزار کو آج سے ایک ماہ کے اندر مکمل مراعات کے ساتھ سروس پر بحال کیا جائے گا۔"
حکومت نے اس فیصلے کو ڈویژن بنچ کے سامنے چیلنج کیا، جس نے اکتوبر 2022 میں اپیل کو خارج کر دیا۔ اس کے بعد جولائی 2023 میں سپریم کورٹ میں خصوصی چھٹی کی درخواست بھی ناکام ہو گئی، جس سے فیصلہ حتمی ہو گیا۔ قانونی طور پر حتمی ہونے کے باوجود عدالت نے کہا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔
جسٹس وانی نے اس صورتحال کو عدالتی اختیار کے انتظامی تجاوز کی ایک پریشان کن مثال قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ حکومت نے ریٹائرمنٹ آرڈر کو منسوخ کر کے فیصلے کو کمزور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے نتیجے میں ہونے والے فوائد کو مبینہ محکمانہ کارروائی کے نتائج سے مشروط کر دیا۔