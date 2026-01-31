ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر میں ہانگل کی تعداد بڑھ رہی ہے: سریندر سنگھ چنی
جموں کشمیر کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نےکہا کہ ہانگل بریڈنگ سینٹر پر کروڑوں روپیہ صرف کیا گیا، جس کا اثرنظر آرہا ہے۔
ترال(شبیر بٹ): کشمیر کے معروف سیاحتی مقام شکارگاہ کی عظمت رفتہ بحال کرنے اور یہاں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کانگریس کے سینیر رہنما اور نائب صدر سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ یہاں کے عظیم ماضی کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سریندر سنگھ چنی نے جمعرات کو ہانگل بریڈنگ سینٹر کا دورہ کیا اور یہاں صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔
انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ہانگل بریڈنگ سینٹر پر کروڑوں روپیہ صرف تو کیا گیا ہے اور اب یہاں کشمیری ہانگل کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو کہ ایک خوش آئند بات ہے، تاہم ہانگل بریڈنگ سینٹر میں افرادی قوت کی کمی اور بنیادی ڈھانچے کی عدم دستیابی کا مسئلہ بھی سامنے آیا ہے جسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سریندر سنگھ چنی نے بتایا کہ یہاں پر محض چھ ملازمین کام کر رہے ہیں جن میں سے صرف دو مستقل ہیں جب کہ باقی چار عارضی ملازمین ہیں۔
وہیں اس موقعے پر کانگریس لیڈر نے ملک کی دیگر ریاستوں میں کشمیری نوجوانوں اور شال فروشوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیری کے باہر شال فروخت کرنے والے کشمیریوں پر تشدد کے بڑھتے واقعات سے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور ایسے واقعات ملک کی روایات کے خلاف ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کشمیر کے لوگ یہاں آنے والے سیاحوں کی گمشدہ چیزیں بھی واپس کر دیتے ہیں، پھر دیگر ریاستوں میں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے۔