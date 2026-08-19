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کشمیر میں دمے کے مریضوں کی تعداد زیادہ، 10 سے 12 فیصد آبادی متاثر: ڈاکٹر نوید نظیر شاہ
خصوصی بات چیت میں ڈاکٹر نوید نظیر شاہ نے بتایاکہ ملک کے باقی ریاستوں کے مقابلے کشمیر میں دمے سے متاثرہ مریضوں کی تعدادزیادہ ہے۔
Published : August 19, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : August 19, 2026 at 6:40 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) بھارت کی شمالی ریاستوں ہماچل پردیش، اترا کھنڈ، ہریانہ اور جموں و کشمیر میں دمے کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17 فیصد ہے۔ جبکہ جموں و کشمیر خاص کر کشمیر جغرافیائی لحاظ سے سرد خطہ ہونے، آلودگی بڑھنے اور بڑے پیمانے پر سگریٹ نوشی کی وجہ سے یہاں دمے کے مریضوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو رہا۔ کشمیر میں بڑھتی سگریٹ نوشی کیا دمے کی اصل وجہ بن رہی ہے یا وجوہات کچھ اور ہیں، دمے کے مریض کی جنسی زندگی کیا متاثر ہوتی ہے اور کیا متاثرہ بہتر طور اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔
اس سلسلہ میں ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے وادی کشمیر کے معروف پلمنولوجسٹ اور جی ایم سی سرینگر میں شعبہ پلمنولوجی کے پروفیسر اینڈ ہیڈ ڈاکٹر نوید نظیر شاہ سے خاص بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ استھما یعنی دمہ سانس کی بیماری ہے جس میں سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جبکہ متاثرہ کے سینہ ٹائٹنس یعنی جکڑن محسوس ہوتی متاثر ہے۔
یہ بیماری سانس کی نالیوں کے ارد گرد موجود پٹھوں میں سوزش اور ان کے سکڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ سانس لینے میں مشکل کے علاوہ متاثرہ فرد کو خشک کھانسی اور چھاتی میں تناؤ کی کیفیت کی شکایت رہ سکتی ہے۔ ان کے مطابق اس بیماری کی علامات اور ان کی شدت وقت کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ رات کے وقت زیادہ پریشان کرتی ہے یا پھر صبح سویرے۔ اور کسی الرجی کے باعث یہ بیماری ٹریگر ہوجاتی ہے۔
دمے ہونے کے عوامل پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سے عوامل دمہ کی علامات میں شدت لا سکتے ہیں۔ جن میں جینیاتی عوامل یا بیرونی الرجی بیرونی عوامل سے مل کر اس بیماری کی شدت بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں بھی سانس کی تکلیف بڑھا سکتا ہے۔ تمباکو یا سگریٹ نوشی کا دھواں خصوصاً مضر ثابت ہوتا ہے کیوں کہ اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سانس کی نالیوں میں سوزش بڑھاتی ہیں اور دمہ میں شدت لا سکتی ہیں۔ پولن، گرد اور مخصوص خوشبو بھی دمہ میں شدت کا سبب بن سکتی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایسے میں متاثرہ ہوا میں نمی بڑھنے یا کسی بھی قسم موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی اثر انداز کرسکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دمے کے علامات کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کرسکتی ہے نہ صرف بیماری بڑھ سکتی ہے بلکہ اس دمے کے دورے بھی بڑھ سکتے ہیں وہیں اگر وقت پر علامات کو کنٹرول نہیں کیا جائے تو اس کی علامات ختم نہیں ہوپاتے ہیں۔
ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ ویسے تو یہ مرض کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن کم عمر افراد میں یہ زیادہ عام ہے۔ اس کی ایک وجہ جینیاتی عوامل ہوتے ہیں تاہم والدین سے بچوں میں اس بیماری کے منتقل ہونے کے امکانات ہمیشہ موجود نہیں ہوتے۔ تاہم جن افراد کو دمے میں موروثی وجوہات نہ ہوں انہیں ماحولیاتی عنصر جیسے آلودگی، سگریٹ نوشی وجہ ہوتے ہیں۔
ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر نوید نظیر نے کہا کہ جموں و کشمیر خاص کر کشمیر میں نہ صرف دمے کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بلکہ متاثرہ مریضوں دمے کے دورے بھی زیادہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں لوگوں میں کم جانکاری ہے۔ ایسے میں وہ وقت پر اپنے علامات ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے ہیں اور انہیلر کے بارے میں یہاں کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جو کہ دمے علامات کو کنٹرول کرنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ حال ہی میں ہم نے اسپتال کی ای پی ڈی سطح ایک سروے عمل میں لایا جس میں ہم نے پایا کہ یہاں 10 سے 12 فیصد لوگ اس دمے کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اس میں 2.5 فیصد آبادی شدید دمے کی بیماری سے جوج رہے ہیں۔ ایسے میں جب ملک کی باقی ریاستوں سے جموں و کشمیر کا موازنہ کرتے ہیں یہ دمے کے مریض زیادہ ہیں۔ ایسے میں جموں و کشمیر میں چھاتی کی بیماری دمہ کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4 لاکھ 75 ہزار ہے۔ یو ٹی کی مجموعی آبادی میں ایسے مریضوں کی شرح 21 فیصد ہے۔ ان میں 22 فیصد مرد جبکہ 19 فیصد خواتین شامل ہیں۔
علاج سے متعلق ڈاکٹر نوید کہتے ہیں کہ دمے کی بیماری کا مکمل علاج نہیں ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو متاثرہ کے ساتھ زندگی بھر چلتی جس طرح دائمی مرض بلڈ پریشر یا ذیابطیس کی بیماری۔ ہاں اگرچہ ادویات سے اس بیماری کو مکمل یا حتمی علاج ممکن نہیں ہے۔ تاہم دمہ کی بیماری قابو میں رکھی جاسکتی ہے اور متاثرہ اپنی معمول کی زندگی گزار سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دمہ کا علاج احتیاط ہے جو مریض کو آگاہی دینے سے شروع ہوتی ہے۔
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ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دمہ کا مریض اچھی طرح اپنی معمول کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ چند قوانین کے تحت ایک صحت مند زندگی جس میں باقاعدگی سے علاج اور ایسے عوامل سے بچنے کا طریقہ موجود ہے تاکہ بیماری میں شدت اختیار نہ کرے اور دمے کو قابو میں رکھا جاسکے۔