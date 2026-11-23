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این جی ٹی نے جموں و کشمیر کی آب گاہوں کی صورتحال پر نئی اور تقابلی رپورٹ طلب کر لی
یہ اہم ہدایت جموں وکشمیر کے متعدد آبی ذخائر کے تیزی سے سکڑنے، ناجائز قبضوں سے متعلق سنگین خدشات کے پیشِ نظر سامنے آئی ہے۔
By PTI
Published : November 23, 2026 at 6:56 AM IST
نئی دہلی / جموں، (جموں و کشمیر): نیشنل گرین ٹریبونل (NGT) نے جموں و کشمیر آلودگی کنٹرول کمیٹی (PCC) کو ہدایت دی ہے کہ وہ مرکز کے زیرِ انتظام علاقے میں آب گاہوں (ویٹ لینڈز) کی موجودہ صورتحال پر ایک نئی اور جامع رپورٹ پیش کرے، جس میں ان کے سرکاری ریونیو ریکارڈ میں درج رقبے اور زمینی سطح پر موجود اصل رقبے کا واضح تقابلی جائزہ بھی شامل ہو۔
یہ اہم ہدایت جموں و کشمیر بھر کے متعدد آبی ذخائر کے تیزی سے سکڑنے، ان پر ناجائز قبضوں اور پانی کے معیار میں شدید گراوٹ سے متعلق سنگین خدشات کے پیشِ نظر سامنے آئی ہے۔
این جی ٹی بنچ کی سماعت اور سی اے جی رپورٹ کا حوالہ
این جی ٹی کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش سریواستو کی سربراہی میں قائم ایک بنچ—جس میں ماہر اراکین اے سینتھل ویل اور افروز احمد بھی شامل تھے—نے پی سی سی (PCC) سے کہا ہے کہ وہ نشان زد کی گئی ہر آب گاہ کے موجودہ اصل رقبے کی تفصیلات حاصل کر کے فراہم کرے اور ان کا متعلقہ ریونیو ریکارڈ سے موازنہ کرے۔
ٹریبونل نے یہ ہدایات ایک اخباری رپورٹ بعنوان "کشمیر کی آب گاہوں کو کن چیلنجز کا سامنا ہے" (جو 2 فروری 2024 کو 'کشمیر لائف' میں شائع ہوئی تھی) سے متعلق درخواست اور اسی سے جڑی ایک اور درخواست بعنوان "جموں و کشمیر کی 697 جھیلوں میں سے 518 یا تو غائب ہو گئیں یا سکڑ گئیں: سی اے جی (CAG)" (جو رواں سال 7 اپریل کو 'دی ہندو' میں شائع ہوئی تھی) کی مشترکہ سماعت کے دوران جاری کیں۔
بارہمولہ میں آب گاہ غائب، جموں و کپواڑہ کی معلومات زیرِ التواء
6 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران ٹریبونل نے پی سی سی کی جانب سے یکم اکتوبر کو جمع کرائی گئی رپورٹ کا جائزہ لیا، جس میں جنگلاتی علاقوں سے باہر واقع ایک ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر محیط 27 اضافی آب گاہوں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ تاہم، ٹریبونل نے اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ رپورٹ ابھی نامکمل ہے کیونکہ جموں اور کپواڑہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے تفصیلی معلومات کا تاحال انتظار ہے۔
ضلعی انتظامیہ سے موصول ہونے والی معلومات پر مبنی اس رپورٹ میں نشان زد آب گاہوں کے ریونیو رقبے، آلودگی کے ذرائع اور ناجائز قبضوں کی تفصیلات شامل تھیں، جن کے اہم نکات درج ذیل ہیں:
- بارہمولہ: ضلعی انتظامیہ کی جانب سے پیش کی گئی معلومات کے مطابق، 'رکھِ دستی پورہ' آب گاہ مبینہ طور پر موقع پر موجود نہیں رہی، اور اس سے متعلقہ ملکیتی زمین پر 'کاماس' کے ذریعے دھان کی کاشت کی جا رہی ہے۔
- کٹھوعہ اور سانبہ: ضلع کٹھوعہ کی 'جنگلوٹ' آب گاہ میں آلودگی یا ناجائز قبضے کا کوئی ذریعہ رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ سانبہ انتظامیہ نے بھی نشان زد آب گاہوں میں کسی ناجائز قبضے کی اطلاع نہیں دی؛ تاہم وہاں 'ماواسر سر' میں گھریلو گندے پانی کو آلودگی کا ایک بڑا ذریعہ قرار دیا گیا۔
پانی کے معیار کا تجزیہ: بیشتر آب گاہیں 'کلاس بی' معیار پر پورا اترنے میں ناکام
ٹریبونل کو پی سی سی کے علاقائی ڈائریکٹرز کی جانب سے کیے گئے پانی کے معیار کے لیبارٹری تجزیے کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا۔ تجزیے سے یہ تشویشناک بات سامنے آئی کہ کئی آب گاہیں کھلے عام نہانے کے لیے مقرر کردہ 'کلاس بی' (Class-B) کے بنیادی معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہیں:
- ضلع جموں: نشان زد مقامات سے لیے گئے تینوں نمونے مقررہ معیار پر پورا نہیں اتر سکے۔
- ضلع کٹھوعہ: نشان زد آب گاہوں سے لیا گیا نمونہ مقررہ معیار کے مطابق پایا گیا۔
- ضلع سانبہ: نشان زد نو مقامات میں سے صرف دو ہی معیار پر پورا اترے، جبکہ ایک مقام نمونے لینے کے لیے ناقابلِ رسائی تھا۔
- ضلع کپواڑہ: ٹیسٹ کی گئی چھ آب گاہوں میں سے چار معیار پر پورا اترنے میں ناکام رہیں، جس کی بنیادی وجہ پانی میں بائیو کیمیکل آکسیجن ڈیمانڈ (BOD) کی بلند سطح تھی۔
- ضلع بارہمولہ: یہاں 'رکھِ دسلی پورہ' آب گاہ بھی بی او ڈی (BOD) اور پانی میں حل شدہ آکسیجن (Dissolved Oxygen) کی سطح کے حوالے سے مقررہ معیار پر پورا نہیں اتر سکی۔
ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور آئندہ سماعت کی تاریخ
پی سی سی نے ٹریبونل کو مطلع کیا کہ اس نے اپنے علاقائی ڈائریکٹرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ پانی کے مقررہ معیار پر پورا نہ اترنے والی آب گاہوں میں ماحولیاتی خلاف ورزیوں کے ذمہ دار افراد، ایجنسیوں یا سرکاری محکموں کی نشاندہی کریں تاکہ ان کے خلاف اصلاحی، تدارکی اور تادیبی کارروائی شروع کی جا سکے۔
سماعت کے دوران پی سی سی کے ممبر سیکریٹری نے مؤقف اختیار کیا کہ جموں اور کپواڑہ کے ڈپٹی کمشنرز سے زیرِ التواء معلومات موصول ہونے کے بعد ایک تازہ ترین رپورٹ داخل کر دی جائے گی۔
ٹریبونل نے واضح مشاہدہ کیا کہ اگرچہ نشان زد آب گاہوں کے کاغذی ریونیو رقبے ظاہر کر دیے گئے ہیں، لیکن ان کا موجودہ زمینی رقبہ فراہم نہیں کیا گیا۔ لہٰذا این جی ٹی نے پی سی سی کو حکم دیا کہ وہ ہر آب گاہ کے درج شدہ ریونیو رقبے اور موجودہ اصل رقبے کی تفصیلات کے ساتھ ایک واضح تقابلی بیان پیش کرے جس میں دونوں کے درمیان کسی بھی کمی یا فرق کی حد کو واضح کیا گیا ہو۔ یہ نئی رپورٹ 26 فروری 2027 کو مقررہ اگلی سماعت سے کم از کم ایک روز قبل داخل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔